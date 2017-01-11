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Белавиа: никаких ЧП на борту Минск - Санкт-Петербург не было

12.01.2017 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Никаких чрезвычайных ситуаций на борту рейса авиакомпании "Белавиа" B2941 из Минска в Санкт-Петербург не было, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского перевозчика.

Белорусские СМИ со ссылкой на пассажиров накануне сообщили о якобы чрезвычайном происшествии, имевшем место на борту самолета "Белавиа", летевшем 9 января из Минска в Санкт-Петербург. Предполагалось, что у самолета случились некие технические неполадки, а борт не мог набрать необходимую высоту.

"Никаких чрезвычайных происшествий в самолете не было", — заверили Sputnik в "Белавиа".

Как указывали в средствах массовой информации, самолет летел на "достаточно низкой высоте". По информации авиакомпании, никто из пассажиров не получил никаких неудобств.

Более подробный комментарий относительно данной информации в "Белавиа" обещали предоставить позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Ряд белорусских СМИ сообщал о будто бы непредвиденной ситуации на белорусском борту.

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