Известный белорусский гандболист Сергей Рутенко принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 35-летний экс-игрок «Барселоны» объявил на специальной пресс-конференции.



Фото: ehf-euro.com

Сергей начинал карьеру в минском «Аркатроне». В составе юниорской сборной Беларуси он завоевал серебро молодежного чемпионата Европы-2000, а затем перебрался в Словению, где защищал цвета «Горенье» и «Целе». В 2004 году вместе с «Целе» Рутенко впервые выиграл Лигу чемпионов (всего в карьере белоруса шесть побед в самом престижном еврокубке). Тогда же гандболист принял словенское гражданство и дебютировал в составе балканской сборной на Играх в Афинах.

В 2005 году начался испанский этап карьеры Рутенко: полусредний перебрался в «Сьюдад-Реаль», с которым трижды выиграл Лигу чемпионов (2006, 2008, 2009). А спустя четыре года белорус стал самым дорогим гандболистом мира — сумма его трансфера в маститую «Барселону» составила рекордные 1,2 миллиона евро.

C «Барселоной» он еще дважды выиграл Лигу чемпионов (2011, 2015), пять чемпионатов Испании и четыре Кубка ASOBAL.

В 2008 году Рутенко принял испанское гражданство, в то же время он высказал желание вернуться в родную сборную Беларуси. В сентябре 2010 года Сергей получил право выступать за нашу национальную команду, а в 2011 он стал капитаном сборной Беларуси.

В 2015 году Рутенко покинул «Барселону». После недолгой побывки в катарской «Лехвии», в апреле 2016 года Сергей присоединился к минскому СКА, приняв участие в финальной серии чемпионата Беларуси. В сентябре минувшего года Рутенко был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь».

В декабре 2016-го Сергей Рутенко, казалось, отложил завершение карьеры , собравшись в клуб из Катара. Однако там так и не заиграл. Переговоры с катарским клубом «Аль-Кияда» не увенчались успехом.

— Мне поступило предложение из клуба «Аль-Кияда». Приехал туда, две недели тренировался с командой, выполнил все взятые на себя обязательства. Но, когда дошло дело до подписания контракта, они решили пересмотреть финансовые условия. Я их не принял и в результате вернулся домой.

Были предложения и кроме Катара. Порядка десяти. Однако все одинаковые. Уже рассказывал, что большинство руководителей, которые выходили на меня, считали, будто Рутенко сидит дома, ничем не занимается и поэтому обязательно ухватится. Хотя просил, чтобы этого не делали, — сказал Сергей Рутенко

На данный момент Сергей Рутенко не планирует оставаться в гандболе.

— Уже поступали вопросы насчет тренерства. Не хочу загадывать в далекое будущее. Это было бы очень тяжело. Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе. Тот проект, которым сейчас занимаюсь, не связан со спортом. Тем не менее заверяю: никого не забуду. Буду поддерживать хорошие отношения с федерацией, контактировать с национальной командой и игроками. В том или ином качестве, надеюсь, будем регулярно встречаться и радоваться совместным успехам.

О том, что это за проект, которым он сейчас занят, многолетний капитан сборной распространяться пока не спешит.

— Он еще не запущен. Суеверным себя не назову, однако пока все-таки не хочу разглашать. Плюс есть кое-какие обязательства перед партнерами. Думаю, через полгода, если к данному вопросу сохранится интерес, непременно поделюсь деталями. Бизнес ли это? Да. Мне все же надо думать о том, как буду кормить семью, — отметил Сергей Рутенко.

Сергей Рутенко дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (2004, 2005), а в 2013 белорус был признан лучшим левым полусредним мира.