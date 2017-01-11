С 1 января услуга «4G Безлимит» от МТС не работает . Абоненты, которые ей пользовались, автоматически перешли на систему тарификации « Открытый интернет », где плата зависит от количества потраченных гигабайт. Правда, те, кто не заметил изменений, оказались вынуждены заплатить в разы больше, чем рассчитывали.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Услуга «4G Безлимит» позволяла использовать неограниченное количество трафика в сети LTE. Стоила она 10 копеек в день, или примерно 3 рубля в месяц. Предложение впервые появилось в декабре 2015 года и было закрыто с наступлением 2017 г.

Минчанин Александр использовал SIM-карту с услугой «4G Безлимит» в роутере. Новостей о закрытии услуги он не заметил, а SMS от оператора попросту не увидел — роутер не дает возможности читать сообщения. В результате за первые дни января истратил более 60 Гб интернет-трафика.

— И вот с 1 января МТС применяет на эти SIM-карты новые тарифы [с оплатой] по трафику. Например, я с 1 по 8 января попал на 100 рублей, — рассказал он. — Из всех клиентов и друзей, кто по нашей рекомендации подключил «4G Безлимит», никто до сих пор ничего не знает. Но при входе в личный кабинет уже видят — «начислено 100 рублей».

Александр считает, что оператор не должен был допустить списания таких больших сумм. Представитель МТС объяснила, что компания действовала по закону.

Согласно Правилам оказания услуг электросвязи, оператор может уведомить абонента об изменениях в тарифах через СМИ, интернет, свой сайт или SMS-сообщение. Оператор обязан сделать это не позднее чем за 10 дней до внесения изменений.

«22 декабря 2016 года компанией МТС было проведено надлежащее информирование абонентов, — пояснили в пресс-службе компании. — Информация о прекращении услуги была опубликована на официальном сайте оператора, была распространена по многочисленным СМИ (публикации были получены более чем в 50 изданиях и интернет-площадках) и дополнительно каждому пользователю услуги „4G Безлимит“ было отправлено личное SMS-оповещение. Поэтому с точки зрения выполнения договорных обязательств перед клиентом компания МТС сделала надлежащее информирование».

Напомним, до 31 января 2017 года абоненты МТС могут воспользоваться акцией «LTE тест-драйв» и получить в подарок 40 ГБ трафика. Расходовать его можно в сети LTE в течение 120 дней с даты активации. Для этого нужно отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.

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