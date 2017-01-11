В Новополоцке рейсовый автобус врезался в дорожное ограждение, пытаясь уйти от столкновения с легковушкой, сообщил временно исполняющий обязанности начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц. ДТП произошло 12 января, около 11.15, на улице Молодежной вблизи кинотеатра «Космос».

«Городской автобус МАЗ двигался по маршруту № 5, когда на главную дорогу в попутном направлении из дворов выехал микроавтобус, который на гибкой сцепке буксировал легковушку. Чтобы избежать столкновения, водитель пассажирского транспорта пытался затормозить, но, видя, что не успевает, взял правее. В результате автобус врезался в дорожное ограждение, снеся два пролета», — пояснил Александр Казючиц.

Пострадавших нет. Водитель микроавтобуса, который, возможно, спровоцировал аварийную ситуацию, скрылся с места происшествия.

«Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП и номерные знаки микроавтобуса, для чего разыскивают очевидцев, а также изымают записи с камер видеонаблюдения», — отметил Александр Казючиц.