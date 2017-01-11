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Лукашенко потребовал от главы СК раскрытия громких преступлений
Александр Лукашенко провел встречу с главой Следственного комитета Беларуси и потребовал у Ивана Носкевича расследовать жесткое убийство бизнесмена в Березино.
В ходе встречи Александр Лукашенко поинтересовался у главы СК о результатах расследования громкого убийства бизнесмена под Березино.
Напомним, что преступление
Президент подчеркнул, что данное резонансное дело должно быть раскрыто во что бы то ни стало.
«Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела», - сказал Лукашенко.
Он также поинтересовался подробностями другого громкого дела: о нападении минчанина на милиционера в новогоднюю ночь. Президент подчеркнул, что применять силу к милиции и оказывать ей сопротивление никто не имеет права, а млиция в ответ может применять оружие в рамках закона.
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Александр Лукашенко провел встречу с главой Следственного комитета Беларуси и потребовал у Ивана Носкевича расследовать жесткое убийство бизнесмена в Березино.
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