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Лукашенко потребовал от главы СК раскрытия громких преступлений

12.01.2017 15:02 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко провел встречу с главой Следственного комитета Беларуси и потребовал у Ивана Носкевича расследовать жесткое убийство бизнесмена в Березино.

В ходе встречи Александр Лукашенко поинтересовался у главы СК о результатах расследования громкого убийства бизнесмена под Березино.

Напомним, что преступление было совершено в конце сентября прошлого года. Тогда на окраине города в Минской области был убил местный бизнесмен, причем подробности преступления действительно впечатляют: мужчину застрелили и подожгли его труп вместе с машиной, а очевидца, который пытался потушить пожар и достать тело из салона, обстреливали из ближайшего леса из огнестрельного оружия. 

Президент подчеркнул, что данное резонансное дело должно быть раскрыто во что бы то ни стало.

«Это вопрос чести. Я предупреждал и руководителя МВД: он пообещал раскрыть это уголовное дело. Вы должны обращать внимание на подобные дела», - сказал Лукашенко.

Он также поинтересовался подробностями другого громкого дела: о нападении минчанина на милиционера в новогоднюю ночь. Президент подчеркнул, что применять силу к милиции и оказывать ей сопротивление никто не имеет права, а млиция в ответ может применять оружие в рамках закона.

 
 
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Александр Лукашенко провел встречу с главой Следственного комитета Беларуси и потребовал у Ивана Носкевича расследовать жесткое убийство бизнесмена в Березино.

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