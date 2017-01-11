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Беларусь и Литва продолжат переговоры по Белорусской АЭС

12.01.2017 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Литва продолжат переговоры по Белорусской АЭС

фото: alindomik.livejournal.com

Третий по счету, раунд переговоров с Литвой о безопасности Белорусской АЭС запланирован на первый квартал текущего года.

Об этом сообщила 12 января на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, передает БелаПАН.

Чиновница отметила, что одновременно идут два переговорных процесса с Литвой по поводу Белорусской АЭС. Первый связан с обсуждением проблемных вопросов строительства, второй — с обсуждением проекта белорусско-литовского соглашения согласно Конвенции Эспоо в части оценки воздействия станции на окружающую среду в трансграничном контексте после введения АЭС в эксплуатацию.

Говоря об экологическом аспекте работы Белорусской АЭС, Малкина отметила, что  введение атомной станции сократит выброс до 10 млн тонн парниковых газов ежегодно. Сегодня в Беларуси такие выбросы составляют 91-92 млн тонн ежегодно. То есть порядка одной десятой части будет сокращение".

"В принципе мы не говорим, что Белорусская АЭС с точки зрения глобального воздействия на климат — это плохо и хуже, чем возобновляемые источники энергии. Мы стремимся развивать различные направления", — отметила Малкина.

На втором раунде двусторонних консультаций в Вильнюсе в сентябре 2016 года  белорусские и литовские эксперты не смогли преодолеть разногласия по БелАЭС. Были подняты вопросы, связанные с инцидентами на строительстве станции, проведением стресс-тестов и SEED-миссии в Беларуси, а также технические вопросы проекта Белорусской АЭС и возможных рисков загрязнения реки Нярис (Вилия) и подземных вод Вильнюса.

Как сообщалось ранее, 4 января Литва назначила Дарюса Дегутиса спецпослом по особым поручениям по вопросам строительства БелАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Третий по счету, раунд переговоров с Литвой о безопасности Белорусской АЭС запланирован на первый квартал текущего года.

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