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Дочь Мулявина: я мечтала об этой книге 13 лет
12.01.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Книга Мулявиной и Брилон рассказывает о "допесняровском" этапе жизни Владимира Мулявина, о его знакомстве с Лидией Кармальской, матерью двух старших детей Владимира Георгиевича, об их совместной артистической и семейной жизни, о роли первой жены Мулявина в становлении "Песняров" в далеких 70-х, самых плодотворных годах, легендарного коллектива.
"Об этой книге я мечтала 13 лет, вышла она благодаря союзу с Ольгой Брилон и издана не в виде брошюры, а в виде настоящего фолианта", — рассказала Мулявина.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
Ольга Брилон считает, что книга обрела совершенно иное дыхание благодаря новым историческим источникам и документам, которые удалось найти.
"В Томском архиве мы отыскали автобиографию Мулявина, написанную его рукой в 1958 году, документы из Кемерово, из Читы, где Владимир Георгиевич работал в молодые годы", — отметила Брилон.
В книгу вошли воспоминания близких друзей и коллег о семье Мулявиных, много уникальных фотографий и документов.
Полная версия беседы с Мариной Мулявиной и Ольгой Брилон — в аудиозаписи Sputnik Белаусь.
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В день рождения народного артиста СССР Владимира Мулявина в студии радио Sputnik Беларусь его старшая дочь Марина Мулявина и белорусский музыковед Ольга Брилон...
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