Книга Мулявиной и Брилон рассказывает о "допесняровском" этапе жизни Владимира Мулявина, о его знакомстве с Лидией Кармальской, матерью двух старших детей Владимира Георгиевича, об их совместной артистической и семейной жизни, о роли первой жены Мулявина в становлении "Песняров" в далеких 70-х, самых плодотворных годах, легендарного коллектива.

"Об этой книге я мечтала 13 лет, вышла она благодаря союзу с Ольгой Брилон и издана не в виде брошюры, а в виде настоящего фолианта", — рассказала Мулявина.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Борткевич о Мулявине: он чувствовал шлягеры и не любил дилетантов

Ольга Брилон считает, что книга обрела совершенно иное дыхание благодаря новым историческим источникам и документам, которые удалось найти.

"В Томском архиве мы отыскали автобиографию Мулявина, написанную его рукой в 1958 году, документы из Кемерово, из Читы, где Владимир Георгиевич работал в молодые годы", — отметила Брилон.

В книгу вошли воспоминания близких друзей и коллег о семье Мулявиных, много уникальных фотографий и документов.

Полная версия беседы с Мариной Мулявиной и Ольгой Брилон — в аудиозаписи Sputnik Белаусь.