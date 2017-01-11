По данным Нацбанка на 1 декабря 2016 года, объем валютных кредитов, которые банки выдали физическим лицам, составила 36,3 миллиона долларов. Почти все — на финансирование недвижимости. FINANCE.TUT.BY разбирался, как обстоит дело с «рискованными» долгами, которые остались у белорусов.



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Как известно, кредиты в долларах и евро белорусские банки физическим лицам не выдают с 2009 года. Тогда после резкой разовой девальвации Нацбанк ввел запрет на них, чтобы защитить население от рисков. И хоть ставки по таким кредитам были привлекательнее, регулятор однозначен: брать в долг нужно в той валюте, в которой получаешь зарплату.

Однако, еще до запрета банки успели накопить довольно большой портфель кредитов в иностранной валюте. Доходило до того, что в некоторых банках около 30% всех выданных кредитов были в долларах или евро.

Правда, несмотря на существенную девальвацию, с этими долгами население почти разобралось. По статистике , на конец 2009 года (данные на 1 декабря) объем валютных кредитов превышал 1 миллиард долларов. При этом, большинство кредитов были краткосрочными. На 1 декабря 2016 года, граждане остались должны банкам уже всего 36,3 миллиона «зеленых».

Конечно, не все кредиты возвращены полностью — многие из них банки просто перевели в рубли. Однако, сейчас доля долгов в валюте в общем объеме выданных кредитов не превышает 2% по всем банкам (без учета тех, что находятся в стадии ликвидации).

Изменился и сам портфель валютных долгов. «Как правило, в нем остались долгосрочные кредиты на длительные сроки, например, на недвижимость», — рассказали в одном из коммерческих банков, который раньше практиковал выдачу кредитов в валюте.

В цифрах ситуация выглядит так: 0,3 миллиона долларов составляют кредиты на потребительские нужды, все остальное — то есть, 36 миллионов — кредиты на покупку и строительство недвижимости. «Эти кредиты людям нужно погашать еще около 10 лет в среднем, — уточняют в еще одном коммерческом банке. — Некоторые, конечно, стараются выплачивать больше, чем составляет ежемесячный платеж, но нужно понимать, что не каждому под силу потянуть такие платежи после прошлых девальваций».

Как и раньше белорусы остаются дисциплинированными заемщиками. «Стонут, жалуются, но платят», — так охарактеризовал поведение обладателей валютных кредитов представитель банковского сектора. По его словам, люди не переводят долги в рубли в том числе и по своей инициативе: нужно понимать, что ставки по рублевым кредитам все еще довольно высоки.

— Число обращений с просьбой перевести валютный кредит в рубли значительно возрастает в период резких колебаний курсов, — объясняют сотрудники одного из белорусских банков. — На данный момент такие ситуации возникают редко, поскольку размер процентов по рублевым кредитам все еще значительно значительно превышает ставки по валютным кредитам. Если в банк такие обращения и поступают, с ними работают в индивидуальном порядке и при невозможности перевода задолженности в национальную валюту всегда предлагают иные варианты снижения кредитной нагрузки.

По данным на 1 декабря 2016 года, объем просроченной и прологированной задолженности по валютным кредитам был на уровне 7,4 миллиона долларов.

— В портфеле банков остались долгосрочные валютные кредиты с дополнительным обеспечением, — объясняют аккуратность белорусов банкиры. — Дисциплина погашения по кредитам с обеспечением всегда лучше — ведь никому не хочется потерять квартиру или предстать в качестве недобросовестного плательщика перед поручителями.

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