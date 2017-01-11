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"Стонут, терпят и платят". Сколько валютных долгов осталось у белорусов
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Как известно, кредиты в долларах и евро белорусские банки физическим лицам не выдают с 2009 года. Тогда после резкой разовой девальвации Нацбанк ввел запрет на них, чтобы защитить население от рисков. И хоть ставки по таким кредитам были привлекательнее, регулятор однозначен: брать в долг нужно в той валюте, в которой получаешь зарплату.
Однако, еще до запрета банки успели накопить довольно большой портфель кредитов в иностранной валюте. Доходило до того, что в некоторых банках около 30% всех выданных кредитов были в долларах или евро.
Правда, несмотря на существенную девальвацию, с этими долгами население почти разобралось. По
Конечно, не все кредиты возвращены полностью — многие из них банки просто перевели в рубли. Однако, сейчас доля долгов в валюте в общем объеме выданных кредитов не превышает 2% по всем банкам (без учета тех, что находятся в стадии ликвидации).
Изменился и сам портфель валютных долгов. «Как правило, в нем остались долгосрочные кредиты на длительные сроки, например, на недвижимость», — рассказали в одном из коммерческих банков, который раньше практиковал выдачу кредитов в валюте.
В цифрах ситуация выглядит так: 0,3 миллиона долларов составляют кредиты на потребительские нужды, все остальное — то есть, 36 миллионов — кредиты на покупку и строительство недвижимости. «Эти кредиты людям нужно погашать еще около 10 лет в среднем, — уточняют в еще одном коммерческом банке. — Некоторые, конечно, стараются выплачивать больше, чем составляет ежемесячный платеж, но нужно понимать, что не каждому под силу потянуть такие платежи после прошлых девальваций».
Как и раньше белорусы остаются дисциплинированными заемщиками. «Стонут, жалуются, но платят», — так охарактеризовал поведение обладателей валютных кредитов представитель банковского сектора. По его словам, люди не переводят долги в рубли в том числе и по своей инициативе: нужно понимать, что ставки по рублевым кредитам все еще довольно высоки.
— Число обращений с просьбой перевести валютный кредит в рубли значительно возрастает в период резких колебаний курсов, — объясняют сотрудники одного из белорусских банков. — На данный момент такие ситуации возникают редко, поскольку размер процентов по рублевым кредитам все еще значительно значительно превышает ставки по валютным кредитам. Если в банк такие обращения и поступают, с ними работают в индивидуальном порядке и при невозможности перевода задолженности в национальную валюту всегда предлагают иные варианты снижения кредитной нагрузки.
По данным на 1 декабря 2016 года, объем просроченной и прологированной задолженности по валютным кредитам был на уровне 7,4 миллиона долларов.
— В портфеле банков остались долгосрочные валютные кредиты с дополнительным обеспечением, — объясняют аккуратность белорусов банкиры. — Дисциплина погашения по кредитам с обеспечением всегда лучше — ведь никому не хочется потерять квартиру или предстать в качестве недобросовестного плательщика перед поручителями.
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По данным Нацбанка на 1 декабря 2016 года, объем валютных кредитов, которые банки выдали физическим лицам, составила 36,3 миллиона долларов. Почти все из этих долгов - на...
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