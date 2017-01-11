Многие естественные явления ритмичны: дыхание, биение сердца, движение волн, смена дня и ночи. Ритм мы считаем эталоном гармонии, и когда хотим создать нечто цельное, то попросту берем элементы — звуковые, речевые, визуальные — и чередуем их с определенной частотой. Так рождаются стихи, музыка, орнаменты и… идеальные интерьеры, пишет houzz.ru.

Когда-то ритму приходится подчинить интерьер, иной раз ритмом можно и поступиться. Но важно, чтобы воображаемый метроном постукивал на протяжении всего времени, пока вы обустраиваете гармоничный интерьер. Нет ритма — нет гармонии. Поговорим, откуда берется этот самый ритм в интерьере.





Прием 1: Умножение на два

Если шкаф (особенно открытый, книжный шкаф) стоит один, он выглядит как самостоятельный фрагмент интерьера и зачастую сам нуждается в том, чтобы его чем-нибудь уравновесили. Проще всего исправить ситуацию с помощью дубля: заложите в планировочное решение два одинаковых книжных шкафа — и пространство «зазвучит» совсем иначе.





Прием с парными предметами годится не только когда речь идет о книжных шкафах. Вы наверняка не раз встречали этот прием на страницах журналов: пара изящных торшеров по бокам дивана, одинаковые приставные столики, дуэт (или больше) подвесных светильников над кухонным островом.

Впрочем, обзавестись одинаковыми предметами мебели — дело не хитрое, куда важнее выполнить следующее правило.

Важно: чтобы книжные шкафы не выглядели скучно, нужно избегать сухой симметрии внутри них. Ваш путь — свободная импровизация: забудьте о группировке книг по размеру и цвету; разбавьте вертикальные ряды горизонтальными стопками; расставьте среди книг свечи, тарелки, скульптуры, фотографии; положите на стопку книг пресс-папье или другой интересный аксессуар.





Если вы использует стеллаж как витрину для своей коллекции, объединяйте формой, размером. Эффектно рядом смотрятся вещи, которые объединены одной характеристикой и различаются другой. Так, белая фигурка нэцкэ из дерева имеет все шансы ужиться рядом с белой фигуркой нэцкэ из слоновой кости. Подумайте, на чем можно сыграть конкретно в вашем случае.





Прием 2: Повторение форм и линий

Если какая-то форма в интерьере кажется чужеродной, вам нужно постараться так или иначе ее повторить. Представим, что вы стали обладателем прекрасной люстры с шарообразными плафонами, но ее округлые формы ни с чем в помещении не перекликаются. Первое, что приходит в голову — купить пару светильников с шарообразным основанием (и это банально).





Оцените помещение и собственные финансовые возможности: ваша задача придумать предмет мебели или аксессуар, которым вы готовы дополнить собственный интерьер — повторить в нем чужеродную форму. В конце концов, есть вещи, которые лишними не бывают. Пусть в комнате появится кофейный столик с закругленными краями — и шары-плафоны вмиг перестанут казаться случайными.









Если с мебелью развернуться все-таки негде, выручит подходящая мебельная фурнитура. Так, с шаром идеально сочетаются ручки-кнобы или полукруглые ручки распашных дверей, которые, соединяясь, образуют круг.

Ритм в дизайне интерьера можно задать, подобрав «рифму» — на картинах, постерах, текстильном декоре. В нашем примере выручат хоть капли воды, снятые методом макросъемки, хоть портрет Джона Леннона в его неизменных круглых очках. хоть натюрморт с апельсинами. В конце концов, всегда можно переодеть декоративные подушки в наволочку с подходящим паттерном.





Прием 3: Декоративные подушки

Прием, на первый взгляд, примитивный. Но это абсолютный must do, если мебель сливается с интерьером или, напротив, смотрится отдельно от всего прочего. Позаботьтесь о том, чтобы подушки принадлежали интерьеру. Для этого их цвет должен присутствовать хотя бы в трех вещах, которые фигурируют в декорируемом пространстве. Повтор этого цвета точь-в-точь не обязателен — он может менять тон.





Рисунок на подушках не обязан дублировать цвета или орнаменты, которые «поддерживает». Но он должен иметь общую с интерьером логику. Допустим, подушки украшены ретро-принтом или на каждой — полоски разной толщины. Комбинируйте подушки попарно: например, две подушки однотонные и две полосатые.





Раскладывая подушки, импровизируйте, как с книгами, и не бойтесь «разлучать» схожие или одинаковые. Расположенные в разных уголках комнаты — на диване, кресле, ящиках для хранения, пуфах — подушки помогают уравновесить интерьер, привести его к общему знаменателю.

Прием 4: Орнамент

Вы наверняка встречали интерьеры, где декоративные подушки были сшиты из той же ткани, что и шторы. Или шторы были сшиты из ткани, которой обиты кресла. Такой прием действительно помогает объединить пространство. Но — увы! — выдает скудость воображения.





Чтобы получить яркое, индивидуальное решение, копайте глубже. Купили шторы в мелкий горошек? Значит, ищите ковер, который украшают огромные круги.

Популярные обои с геометрическими элементами можно эффектно сочетать с обивкой для внешней стороны кресел, на внутренней же стороне оставив ткань однотонную. При этом рисунок обивки не должен копировать рисунок обоев — ищите схожее, а не зацикливайтесь на одинаковом.





Обивка кресел также может перекликаться с подушками, которые лежат на диване, или с вазами, которые стоят на полу. Однако орнамент не стоит повторять один в один, и его всегда нужно «перебивать» в интерьере однотонными предметами или текстилем.





Прием 5: Принты и рамы

Активные обои делают помещение визуально насыщенным, создают эффект дробности. Чтобы пестрота не перешла в разряд безвкусицы, ее нужно обязательно сбалансировать, и в этом как раз помогут однотипные картины или принты.

Однотипные — значит подобранные строго один к одному, без каких-либо вольностей. Нужно выбрать изображения в единой гамме и стиле, заказать рамы одинаковых размеров, а паспарту — широкое и сочетающееся с базовыми цветами помещения.





Располагать на стене картины следует симметрично, одна над другой, в два, три или более рядов. Такой жесткий ритм в композиции интерьера кажется невыносимо скучным, но на деле — творит чудеса.





Если же стена не пестрая, в строгом ритме она не нуждается. Здесь, напротив, важно разнообразие, добиться которого проще всего, воспользовавшись одной из схем развешивания разноформатных картинок.





Главное правило: остановитесь вовремя.

Чрезмерная симметрия способна перечеркнуть все старания. Ритм в дизайне тем интереснее, чем оригинальнее. Даже если интерьер кажется законченным, в нем всегда есть место творческим экспериментам. И, хотя «Весенняя рапсодия» Фредерика Шопена безупречна, все же заваривать утренний чай в сто крат уютнее под Just Friends Чарли Паркера.



