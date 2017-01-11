В микрорайоне Лошица-9 госзастройщик МАПИД строит новый 10-этажный жилой дом. Цены на квадратный метр в доме одни из самых низких: 3−4-комнатные квартиры без отделки при 100% оплате в течение месяца отдают за 1 295 рублей за квадратный метр, или 662 доллара.



Фото: МАПИД

Проектная декларация на дом вышла в газете «Звязда» еще 4 января. Заявления на квартиры начали принимать 10 числа, в МАПИДе рассказывают, что люди дежурили под офисом и ждали выхода декларации в минус 25.

— Большого ажиотажа не было, но списки люди составляли, дежурили под офисом в морозы, — рассказали в компании-застройщике. — В целом все идет спокойно: люди приходят, пишут заявление и уходят. Почему цены такие низкие? Ну, все же спрашивали раньше, почему такие высокие, а мы обещали, что они снизятся. Вот и снизились.

Дом состоит из семи секций, 274 квартир, со встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже. Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагается 140 квартир. Однокомнатных среди них нет, площадь двухкомнатных квартир 49−69 квадратных метров, «трешек» — 92−97, четырехкомнатных — 109 квадратных метров.

Стоимость одного квадратного метра для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

— 2-комнатные квартиры при поэтапной оплате — 1600 рублей, при 100% оплате в течение месяца — 1500 рублей;

— 3−4-комнатные квартиры при поэтапной оплате — 1450 рублей, при 100% оплате в течение месяца — 1295 рублей.

Выходит, что «трешка» площадью 92 метра, если оплатить ее сразу, обойдется в 119 140 рублей, или почти 61 тысячу долларов.

Квартиры строятся без выполнения подготовительных работ под отделку стен, полов и потолков, без санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды), без электрической плиты. Лоджии в доме будут остеклены.

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — третий квартал этого года.