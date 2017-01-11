|
Дождутся ли гродненцы фирменного центра BMW? Строительство затягивается
Гродненцы должны были получить фирменный автоцентр БМВ еще к июлю прошлого года. Но пока придется ездить на обслуживание в столицу. Строительство затягивается.
По информации
Но начало строительных работ значительно затянулось. Сейчас объект находится на стадии подготовительных работ, которые начались лишь в конце ноября прошлого года и должны были завершиться через месяц.
Заказчиком строительства по-прежнему является литовский инвестор ООО «Унимодус-Гродно». Планировалось, что автоцентр должен будет включать центр продаж, станцию сервисного и технического обслуживания. Пока же на строительной площадке работает немногочисленная техника.
AUTO.TUT.BY позвонил в офис заказчика, но там пока отказались давать какие-либо комментарии относительно продолжения и завершения сроков строительства. Не исключено, что в нынешней экономической ситуации оно может затянуться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно планировалось возвести фирменный автоцентр BMW с шоу-румом и станцией технического обслуживания еще в 2015 году. Но пока ведутся лишь подготовительные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии