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Дождутся ли гродненцы фирменного центра BMW? Строительство затягивается

12.01.2017 14:34 — Разное | Tut.by  
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Гродненцы должны были получить фирменный автоцентр БМВ еще к июлю прошлого года. Но пока придется ездить на обслуживание в столицу. Строительство затягивается.


По информации БЕЛТА литовский инвестор планировал построить в Гродно фирменный автоцентр BMW к 2015 году. Эти планы были озвучены еще в 2014-м. Тогда же был определен участок для строительства площадью примерно 1 га на выезде на трассу М6, заключен инвестдоговор. Объем инвестиций должен был составить около 2 млн долларов.

Но начало строительных работ значительно затянулось. Сейчас объект находится на стадии подготовительных работ, которые начались лишь в конце ноября прошлого года и должны были завершиться через месяц.





Заказчиком строительства по-прежнему является литовский инвестор ООО «Унимодус-Гродно». Планировалось, что автоцентр должен будет включать центр продаж, станцию сервисного и технического обслуживания. Пока же на строительной площадке работает немногочисленная техника.

AUTO.TUT.BY позвонил в офис заказчика, но там пока отказались давать какие-либо комментарии относительно продолжения и завершения сроков строительства. Не исключено, что в нынешней экономической ситуации оно может затянуться.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно планировалось возвести фирменный автоцентр BMW с шоу-румом и станцией технического обслуживания еще в 2015 году. Но пока ведутся лишь подготовительные...

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