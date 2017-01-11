Последние долгострои Минска планируют сдать до конца марта. Об этом в начале января рассказал председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. Чиновник пояснил, что на сегодня в столице в списке проблемных остаются еще три дома со сверхнормативными сроками строительства.

Один из них — дом, который строит «Лада ОМС-инжениринг» в квартале «Червенский Парк» на улице Маяковского. Там будет несколько жилых домов и торгово-гостиничный комплекс « Novotel Minsk Mayakovskaya ».

Первый дом квартала почти уже достроен, на площадке работают строители. Вокруг многоэтажки жилые частные дома. И не старые, а вполне приличные кирпичные коттеджи. От стройки они отгорожены бетонным забором.





Еще один долгострой, который обещают сдать в этом году, дом № 6 в жилом квартале «Изумрудный» на пересечении Быховской — Воронянского. Строит дом «Промекс». В компании рассказывают, что сроки строительства затянулись из-за того, что хотели соблюсти все нюансы проекта, которые потянули за собой финансовые трудности.





— Сдать мы планируем в первом квартале этого года, — рассказали в «Промексе». — Причины были разные, финансовые в том числе. Мы в этом районе строим с 2005 года, цены никогда не поднимали, при этом строили строго по проекту, ничего не поменяв. Нам даже предлагали удешевить проект, поставить белорусские лифты в доме. Но мы оставили, как и было запроектировано, импортные. Нашим дольщикам также предоставлялась возможность сделать сразу перепланировку квартиры: они нам говорили, где и какие перегородки хотят поставить, мы выполняли работы. И паспорта на квартиры люди получали уже с той перепланировкой, какой хотели. Это тоже заняло время.





Третьим долгостроем стал «столбик» в Лебяжем, который строит «ОлимпикГолд». Дом называется «Софи». Его к долгостроям в Мингорисполкоме отнесли из-за того, что там два раза менялся подрядчик и строительство не велось несколько месяцев.





На паспорте объекта указан срок сдачи — декабрь прошлого года. На сайте застройщика указано, что сдать дом планируют в марте этого года. Но пока это вызывает сомнения — внешне дом готовым не выглядит.





Кроме трех долгостроев в Минске на особый контроль взяли еще три дома с превышеными нормативными сроками строительства.

«Но я бы не называл такие многоэтажки по-настоящему проблемными. Однако пристальное внимание к ним не помешает», — отмечал в интервью Дмитрий Гуриненко.

Один дом находится на пересечении улицы Кольцова и Логойского тракта в жилом комплексе «Уютный квартал». Строит его «Фрелиэйсэксим». Дом уже почти готов — окна вставлены и, как говорят строители, сейчас идет внутренняя отделка квартир.





Дом на улице Ефрасиньи Полоцкой от «Триумфстрой» тоже взят на особый контроль. Снаружи он тоже уже готов.





Последний жилой комплекс, за которым наблюдает Мингорисполком, — «Гранд Хаус» на улице Щорса. Возводит его «Датч Стар».





Там, как мы писали ранее, сроки строительства затягивались из-за обременения : застройщик должен был снести семь деревянных бараков на улице Декабристов.





Чтобы отселить бараки, их жильцам надо было предоставить компенсацию. Снос бараков и поиск подходящего жилья для их владельцев занял время, поэтому сроки сдачи дома несколько раз переносились. Сейчас первый пусковой комплекс дома почти готов. И к весне, скорее всего, будет введен в эксплуатацию.