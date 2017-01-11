Несмотря на то, что доходы населения падают, это не повлияло на уровень продаж новых авто — они даже выросли. Но поводов для оптимизма не так уж много. Модельные ряды уменьшаются, а количество представленных автомобильных марок сокращается. Как завершился 2016 год для дилеров и кто выживет в 2017 году?

«Бюджетники» правят рынком

Среди самых продаваемых моделей преобладают бюджетники. Но на них дилеры зарабатывают мизерную маржу, не позволяющую инвестировать в развитие. Да и рост рынка обусловлен скорее активностью 2−3 крупных игроков. Автодилеры заводят очередной плач Ярославны.





По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) в прошлом году дилерами было продано 26 808 автомобилей (в итоговые данные не попали цифры продаж марок, не входящих в БАА, — Geely, Honda, Cadillac, Datsun, Lifan, Ravon и УАЗ). Это на 2,4% больше, чем годом ранее. Сохранить продажи дилерам помог вялотекущий рост цен в долларовом эквиваленте.

Некоторые игроки воспользовались привилегиями работы с российскими импортерами. В частности, Nissan запустил программу беспроцентной рассрочки в белорусских рублях сроком на 1 год. Схожую программу, только уже за свой счет, запустили дилеры Volkswagen. Многие игроки активно использовали в своей маркетинговой активности программы трэйд-ин — когда старый автомобиль можно отдать в зачет нового.

Однако как и двумя годами ранее правила игры на рынке диктовал Renault. Французская марка использует тактику выжженной земли, не оставляя конкурентам шанса в ценовой битве. Когда еще можно было купить новый автомобиль за 13 800 рублей? Цены на Duster, Sandero Stepway и другие модели практически сохранились на уровне начала 2016 года. В течение всего года французский бренд проводил агрессивную рекламную политику. Помимо этого, Renault частенько использовал тактику противохода: когда от бренда ждали повышения цен, дилеры французской марки неожиданно объявляли акции на снижение. Такие нестандартные ходы позволили бренду увеличить долю на рынке до рекордных 31,4% от общего рынок новых автомобилей.

Ослаблением позиций других игроков воспользовался Volkswagen, нарастив долю с 14,6% до 16,6%. В абсолюте приросли продажи у Skoda, ГАЗ, Kia и Audi.

Больше других просел Nissan. Падение продаж связано с изменением модельного ряда для рынка СНГ. Впервые за долгие годы из десятки выпал Peugeot. Не помогла ни белорусская сборка, ни лобби «купляйце беларускае» на государственном уровне.

Чем ниже спускаемся по списку самых продаваемых автомобилей, тем тревожнее за аутсайдеров. Дилеру с продажами менее 100 автомобилей в год финансово трудно содержать автоцентр, профессиональную команду продавцов и сервисменов, развивать СТО и клиентский сервис… Да и на поддержку со стороны сервиса таким маркам как Dong Feng или Great Wall рассчитывать не приходится: парк автомобилей таких марок очень мал. В этих условиях 2017 год может стать для менее успешных и раскрученных брендов последним.

Топ-25 самых продаваемых моделей

В списке наиболее популярных моделей превалируют бюджетники. Возглавляет рейтинг Volkswagen Polo — белорусы купили 3445 экземпляров седана российской сборки. В прошлом году под капотом прописался новый 110-сильный двигатель, а также были представлены версии GT (со 122-сильным мотором 1.4 TSI) и Allstar. Все эти перемены позволили поддержать интерес к модели на высоком уровне.





На пятки седану наступает французская тройка Duster (2856), Sandero Stepway (2343) и Logan (1770). По сравнению c данными 2015 года на одну позицию поднялась Skoda Rapid (1299). Наибольшим спросом из продукции АвтоВАЗ пользовалась не разрекламированная Лада Веста, а утилитарный универсал Лада Ларгус (747).

Из новинок 2016 года наибольший рывок продемонстрировали кроссоверы. Новая Toyota RAV4 взобралась на 8 месте (570 автомобилей). По соседству — Renault Kaptur (563). Модель могла подняться еще выше, если бы не квоты и начало продаж в конце июля. Новый Kia Sportage разошелся тиражом 438 автомобилей. Продажи Лады Веста достигли 320 автомобилей. Hyundai Creta также ворвался в список лучших с результатом 232 автомобиля.

Очевидно, что потребительские предпочтения аудитории, которая сегодня в состоянии приобрести новый автомобиль, сфокусированы на 2-х параметрах: цена и внедорожные качества. Отчасти этим объясняется перераспределение спроса в сторону бюджетников класса В (36,8%) и кроссоверов (42,3%). Из других классов лишь сегмент С составляет значимый вес (7,8%). Доля остальных — неизбежно стремится к статистической ошибке.

Самый успешный месяц для продаж — март и декабрь

Традиционно в авторитейле на долю третьего и четвертого кварталов приходилось до 70% продаж. Зная эту особенность, дилеры определяли маркетинговые и сбытовые планы, формировали склады. Так было всегда, но только не в 2016 году.

Ежемесячные продажи как вышли на отметку 2200 автомобилей в марте, так и оставались на этом уровне до конца года без какого-либо намека на рост.

Лишь в декабре спрос удалось раскачать за счет проводимых акций. Но все сливки все равно достались Renault: дилеры этой марки продали в декабре 1280 автомобилей — это рекордный показатель.







Открыть интерактивную инфографику для мобильного Парадоксальный рост премиум-сегмента От премиум-сегмента ждали роста, но не 44,4%. Правда, дело не только в устойчивом финансовом состоянии целевой аудитории автомобилей этого сегмента. Многие бренды запустили программы по оптимизации стоимости автомобиля. При заказе дополнительного оборудования на определенную сумму стоимость базовой исходной модели существенно снижалась. Некоторые премиальные марки грамотно использовали заводские акции или программы российских импортеров. Своевременно формировали склады, а скидки транслировали конечному покупателю. За счет этого стоимость некоторых моделей удалось привести к уровню ниже ожидаемого. Третий фактор роста, о котором специалисты предпочитают говорить только в кулуарах, — реэкспорт автомобилей в Китай. В прошлом году этот канал сбыта стал для некоторых марок доходообразующим. Интересно, что несмотря на рост премиум-сегмента, расстановка сил практически осталась неизменной. Audi контролировала 40,2% этой части рынка, Mercedes-Benz принадлежали 15,5%. Из остальных игроков заметно преуспел Volvo: доля бренда выросла с 6% в 2015 году до 11,7% в 2016 году.

Из-за «ЭРА-ГЛОНАСС» стоимость авто вырастет?

Белорусы пока могут расслабится: обязательное оснащение аппаратурой спутниковой навигации и устройствами вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-РБ» всех ввозимых автомобилей на территорию Беларуси перенесено на 1 января 2019 года. Беларусь взяла тайм-аут на 2 года, чтобы основательно проработать данный вопрос и наконец создать службу, которая будет обрабатывать поступающие запросы.

Впрочем, российский аналог — система «ЭРА-ГЛОНАСС» — заработал с 1 января 2017 года. А это значит, что белорусские потребители уже являются невольными жертвами обстоятельств Таможенного союза. Согласно данным БАА, около 82% автомобилей продаваемых в Беларуси, собирается в РФ.





Все новые модели, одобрение типа транспортного средства для которых выдано после 1 января 2017 года, — однозначно подорожают на стоимость установки «тревожной кнопки». Многие производители уже заявили, что в целях оптимизации производственных расходов оснастят «Глонассом» модели, которые имели действующее одобрение типа транспортного средства. В этой связи допустимо полагать, что подорожание коснется всех моделей, поступающих на рынок. Не на много — 300−400 долларов. Но зачем эти дополнительные затраты автомобилистам, если они не смогут воспользоваться всеми прелестями такой заботы до 2019 года?

Необходимость оборудования автомобилей «тревожной кнопкой» еще больше сократит модельные ряды. Ужмется перечень дополнительного оборудования. В том числе и в премиум сегменте, который до недавнего времени предлагал клиентам практически весь арсенал. В масс-маркете сегодня остались считанные автомобили, собираемые не в ТС. Volkswagen Golf, Renault Megane, Nissan Juke, Kia Ceed и прочие некогда популярные модели больше не доступны ни для белорусского, ни для российского рынка в следствии нововведений.

Парадокс ситуации заключается еще и в том, что российский автомобильный рынок, несмотря на существенное падение, остается одним из крупнейших в Европе. Однако из-за постоянных новых вводных регулятора, нацеленных на пополнение бюджета всеми правдами и неправдами, большинство производителей почему-то относится к нему как рынку третьих стран. При этом наши восточные соседи еще и удивляются такому отношению. Вероятно кто-то путает причину и следствие.

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