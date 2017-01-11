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СМИ сообщили о перестановках в Минспорта

12.01.2017 15:42 — Разное | Ежедневник  
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СМИ сообщили о перестановках в Минспорта

фото: tut.by

По неофициальной информации, Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.

Как сообщает «Прессбол», Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.

Должность перешла к Вячеславу Дурнову. В 2015 году Дурнов занимал пост председателя городского Совета депутатов города Новополоцка.

40-летний Александр Гагиев занимал пост первого заместителя министра спорта с 2013 года. С 2003-го по 2012 год являлся заместителем начальника управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета. В 2012−2013 годах — начальник управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Гагиев был шефом белорусской миссии, отмечает TUT.BY.

 
 
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По неофициальной информации, Александр Гагиев отправлен в отставку с поста первого заместителя министра спорта и туризма Беларуси.

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