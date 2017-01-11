Опытный 43-летний белорусский лыжник Сергей Долидович занял 8-е место в классической гонке на 15 км на стартовавшем сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи" этапе Кубка Восточной Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат Сергея Долидовича - 40 мин. 46,1 сек. Победителем гонки на 15 км классическим стилем стал Никита Ступак из России - 39 мин. 01,3 сек. Спортсмен побеждал в "Раубичах" и годом ранее.

Второе место занял Дмитрий Япаров (Россия) - 39 мин. 07,1 сек., ранее становившийся серебряным призером в составе российской команды в эстафете 4х10 км на зимних Играх в Сочи.

Замкнул тройку призеров россиянин Алексей Виценко - 39 мин. 34,0 сек.

Сегодня в "Раубичах" состоится гонка на 10 км классическим стилем среди женщин. На старт вместе с лыжницами из России и Беларуси выйдет двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик из Польши.

Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне "Раубичи" принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале 2017 года. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в "Раубичах" выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.