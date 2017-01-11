﻿ Белорусский лыжник Сергей Долидович занял 8-е место на этапе Кубка Восточной Европы в "Раубичах". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусский лыжник Сергей Долидович занял 8-е место на этапе Кубка Восточной Европы в "Раубичах"

12.01.2017 15:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Опытный 43-летний белорусский лыжник Сергей Долидович занял 8-е место в классической гонке на 15 км на стартовавшем сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи" этапе Кубка Восточной Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат Сергея Долидовича - 40 мин. 46,1 сек. Победителем гонки на 15 км классическим стилем стал Никита Ступак из России - 39 мин. 01,3 сек. Спортсмен побеждал в "Раубичах" и годом ранее.

Второе место занял Дмитрий Япаров (Россия) - 39 мин. 07,1 сек., ранее становившийся серебряным призером в составе российской команды в эстафете 4х10 км на зимних Играх в Сочи.

Замкнул тройку призеров россиянин Алексей Виценко - 39 мин. 34,0 сек.

Сегодня в "Раубичах" состоится гонка на 10 км классическим стилем среди женщин. На старт вместе с лыжницами из России и Беларуси выйдет двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик из Польши.

Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне "Раубичи" принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале 2017 года. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в "Раубичах" выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опытный 43-летний белорусский лыжник Сергей Долидович занял 8-е место в классической гонке на 15 км на стартовавшем сегодня в республиканском центре олимпийской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ сообщили о перестановках в Минспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика