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Гидромет о погоде до конца недели: продолжает теплеть

12.01.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси до конца текущей недели – на выходных местами температура воздуха поднимется ниже нуля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде до конца недели: продолжает теплеть
© flickr.com/ popofatticus
Гидромет: морозы уходят, температура воздуха будет расти

По информации синоптиков, в пятницу 13 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и поступление теплых воздушных масс.

"Ожидается пасмурная погода, на большей части территории страны пройдет мокрый, на отдельных участках дорог – гололедица", – сказали в Гидромете, уточнив, что температура воздуха в последний рабочий день недели составит ночью от –1 до –6°С, днем – от –3 до +2°С.

При этом ночью в пятницу атмосферное давление будет слабо расти, днем – падать.

В субботу 14 января снова пройдет мокрый снег, по Гомельской области – с дождем, ожидается туман. Ночью термометры покажут 0..–5°С, днем от –3 до +2°С.

По данным Гидромета, в воскресенье погода существенно не изменится: снова кратковременный мокрый снег, ночью температура опустится до –2..–7°С, днем – 0..–5°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Теплые массы, поступающие на территорию Беларуси, принесут в страну оттепель.

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