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Гидромет о погоде до конца недели: продолжает теплеть
12.01.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси до конца текущей недели – на выходных местами температура воздуха поднимется ниже нуля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в пятницу 13 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и поступление теплых воздушных масс.
"Ожидается пасмурная погода, на большей части территории страны пройдет мокрый, на отдельных участках дорог – гололедица", – сказали в Гидромете, уточнив, что температура воздуха в последний рабочий день недели составит ночью от –1 до –6°С, днем – от –3 до +2°С.
При этом ночью в пятницу атмосферное давление будет слабо расти, днем – падать.
В субботу 14 января снова пройдет мокрый снег, по Гомельской области – с дождем, ожидается туман. Ночью термометры покажут 0..–5°С, днем от –3 до +2°С.
По данным Гидромета, в воскресенье погода существенно не изменится: снова кратковременный мокрый снег, ночью температура опустится до –2..–7°С, днем – 0..–5°С.
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Теплые массы, поступающие на территорию Беларуси, принесут в страну оттепель.
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