Впервые в истории представитель нашей страны вошел в состав руководящего органа олимпийского движения, сообщает официальный сайт НОК Беларуси.



Максим Рыженков. Фото: noc.by

Уведомление о включении первого вице-президента НОК Максима Рыженкова в состав исполкома Европейских олимпийских комитетов поступило в адрес Национального олимпийского комитета Беларуси.

В письме за подписью исполняющего обязанности президента ЕОК Яниса Кочианчича и генерального секретаря Рафаэля Паньоцци на имя первого вице-президента НОК Беларуси Максима Рыженкова отмечается: «С огромной радостью сообщаем вам, что было принято решение ввести вас в состав исполкома Европейских олимпийских комитетов по должности как члена от организатора Европейских игр 2019 года. Исполком ЕОК ждет сотрудничества с вами в проведении следующих Европейских игр в Минске в 2019 году».

— Безусловно, это историческое событие в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь, — пояснила олимпийская чемпионка, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов физической культуры и спорта Антонина Кошель. — Включению Максима Рыженкова в состав исполкома ЕОК способствовала плодотворная работа НОК Беларуси на протяжении 25 лет, мощное развитие спортивной инфраструктуры нашей страны и отличная организация крупных международных турниров в последние годы, а также 45-й Генеральной ассамблеи ЕОК и мероприятий, посвященных 25-летию НОК Беларуси. Конечно, важным фактором стали профессиональные и личностные качества Максима Владимировича — богатый дипломатический опыт, знание иностранных языков, великолепные организационные способности, понимание и любовь к спорту, готовность оказать поддержку и помощь атлетам, тренерам и специалистам в их нелегкой работе.

Очередное заседание Исполкома ЕОК состоится 26 января 2017 года в Лозанне (Швейцария). Одним из вопросов повестки станет организация и проведение Евроигр-2019 в Минске.