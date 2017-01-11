﻿﻿ Представитель Беларуси впервые вошел в состав руководящего органа олимпийского движения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Представитель Беларуси впервые вошел в состав руководящего органа олимпийского движения

12.01.2017 16:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Впервые в истории представитель нашей страны вошел в состав руководящего органа олимпийского движения, сообщает официальный сайт НОК Беларуси.


Максим Рыженков. Фото: noc.by

Уведомление о включении первого вице-президента НОК Максима Рыженкова в состав исполкома Европейских олимпийских комитетов поступило в адрес Национального олимпийского комитета Беларуси.

В письме за подписью исполняющего обязанности президента ЕОК Яниса Кочианчича и генерального секретаря Рафаэля Паньоцци на имя первого вице-президента НОК Беларуси Максима Рыженкова отмечается: «С огромной радостью сообщаем вам, что было принято решение ввести вас в состав исполкома Европейских олимпийских комитетов по должности как члена от организатора Европейских игр 2019 года. Исполком ЕОК ждет сотрудничества с вами в проведении следующих Европейских игр в Минске в 2019 году».

— Безусловно, это историческое событие в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь, — пояснила олимпийская чемпионка, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов физической культуры и спорта Антонина Кошель. — Включению Максима Рыженкова в состав исполкома ЕОК способствовала плодотворная работа НОК Беларуси на протяжении 25 лет, мощное развитие спортивной инфраструктуры нашей страны и отличная организация крупных международных турниров в последние годы, а также 45-й Генеральной ассамблеи ЕОК и мероприятий, посвященных 25-летию НОК Беларуси. Конечно, важным фактором стали профессиональные и личностные качества Максима Владимировича — богатый дипломатический опыт, знание иностранных языков, великолепные организационные способности, понимание и любовь к спорту, готовность оказать поддержку и помощь атлетам, тренерам и специалистам в их нелегкой работе.

Очередное заседание Исполкома ЕОК состоится 26 января 2017 года в Лозанне (Швейцария). Одним из вопросов повестки станет организация и проведение Евроигр-2019 в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в истории представитель Беларуси вошел в состав руководящего органа олимпийского движения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Музыка кинокомпозиторов оскароносцев Морриконе, Уильямса и Циммера прозвучит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика