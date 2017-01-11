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Музыка кинокомпозиторов оскароносцев Морриконе, Уильямса и Циммера прозвучит в Минске
Серия концертов живой музыки современных кинокомпозиторов в исполнении симфонического оркестра «
Всемирно известные хиты композиторов John Williams, Hans Zimmer и Ennio Morricone можно будет услышать 7 апреля в Гомеле (Общественно культурный центр), 8 апреля в Бресте (Общественно культурный центр) и 9 апреля в Минске (Концертный зал «Минск»).
Мало кто знает, что большинство известных саундтреков современности написаны одними и те ми же людьми. Настоящим киноманам известны их имена, но даже простые обыватели наверняка по первым нотам узнают большинство композиций, вышедших из-под их «пера».
Речь идет о таких гигантах музыкальной и киноиндустрии, как Эннио Морриконе, Джон Уильямс и Ганс Циммер.
Джон Уильям наверняка знаком всем гикам как автор того самого Имперского Марша из Звездных Воин. Он творит на протяжении уже 60 лет и за это время был 49 раз номинирован на Оскар и получил 5 статуэток, не говоря уже о двух десятках Грэмми и бесчисленном множество других наград. Помимо Звездных Воин он является автором саундтреков к Гарри Поттеру и еще более чем двум сотням фильмов.
Ганс Циммер — инноватор в сфере саундтреков и создатель во всех смыслах космического музыкального сопровождения к фильму Интерстеллар. Циммер известен своей многогранностью. Из-под его музыкального пера выходили и трогательные композиции для мультфильма Король Лев (который, к слову, принес ему Оскар), и эпическая музыка для картины Пираты Карибского Моря, заставляющая зрителя покрываться мурашками.
Про Эннио Морриконе достаточно сказать, что все, начиная от фанатов и заканчивая коллегами по цеху, называют композитора «маэстро» и никак иначе. Создавая музыку для фильмов на протяжении шести десятилетий, он был награжден специальной наградой Оскар за выдающийся вклад в кинематограф и заветной статуэткой за музыку к фильму «Омерзительная восьмерка». Кстати, именно его композицией The Ecstasy of Gold группа Metallica начинает свои концерты.
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Вдохновившись талантом великих композиторов, оркестр «Lords of the Sound» и хоровая капелла имени Чубинского представят программу, в рамках которой прозвучат известные саундтреки из их репертуара. Белорусскую публику ждет более 2-х часов хорошо знакомой музыки в сопровождении уникального видеоряда и светового шоу.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Серия концертов живой музыки современных кинокомпозиторов в исполнении симфонического оркестра "Lords of the Sound" и в сопровождении хоровой капеллы имени Чубинского...
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