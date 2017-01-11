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Белорусские биатлонистки принимают участие в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!

12.01.2017 16:33 — Разное | Tut.by  
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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится женской эстафетной гонкой.


Фото: Фото: Андрей Аносов / CБР

Состав нашей команды выглядит следующим образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.

Главные претенденты на подиум заявили следующие четверки:

Германия: Хинц, Хаммершмидт, Пройсс, Дальмайер;

Франция: А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Эмонье;

Украина: Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная;

Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Виткова, Коукалова;

Норвегия: Николаисен, Фенне, Экхофф, Олсбю;

Россия: Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.

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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится женской эстафетной гонкой.

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