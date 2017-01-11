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Белорусские биатлонистки принимают участие в эстафете. Мультимедийный онлайн TUT!
Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится женской эстафетной гонкой.
Состав нашей команды выглядит следующим образом: Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.
Главные претенденты на подиум заявили следующие четверки:
Германия: Хинц, Хаммершмидт, Пройсс, Дальмайер;
Франция: А. Шевалье, Брайсаз, Бескон, Эмонье;
Украина: Варвинец, Джима, Меркушина, Пидгрушная;
Чехия: Пушкарчикова, Давидова, Виткова, Коукалова;
Норвегия: Николаисен, Фенне, Экхофф, Олсбю;
Россия: Сливко, Акимова, Кайшева, Подчуфарова.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге продолжится женской эстафетной гонкой.
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