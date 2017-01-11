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Третий раунд переговоров РБ с Литвой по БелАЭС пройдет до конца марта

12.01.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Третий раунд переговоров с Литвой по вопросам строительства БелАЭС запланирован на первый квартал 2017 года, сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

Ранее Беларусь и Литва провели два раунда консультаций по строительству АЭС — в июне 2016 года в Вильнюсе и в сентябре в Минске. По итогам консультаций в Минске Беларусь рассчитывала на представление совместного с Литвой отчета в комитет по реализации Конвенции Эспо при планировании строительства БелАЭС, однако разногласия у сторон сохранились.

"У нас с Литвой параллельно идут два переговорных процесса, один из них касается проблемных вопросов вокруг строительства атомной станции. По нему уже прошли два раунда переговоров, третий запланирован на первый квартал 2017 года", — сказала Малкина в ходе пресс-конференции в четверг в Минске. Ее слова приводит БелТА.

Она отметила, что наиболее вероятной площадкой для проведения переговоров является Вильнюс.

"Обсуждается площадка Вильнюса, мы встречаемся на принципах ротации. В начале 2017 года мы направили в адрес наших литовских коллег соответствующее письмо, где выразили готовность принять наиболее удобную для них дату, чтобы продолжить обсуждение тех вопросов, которые до сих пор находятся в зоне повышенного внимания", — подчеркнула она.

Второй переговорный процесс посвящен обсуждению сотрудничества двух стран уже после введения объекта в эксплуатацию. "У нас тоже прошло две встречи, третья была запланирована на январь 2017 года. Я не исключаю, что эти два переговорных процесса сольются в один", — сказала Малкина.

Ранее предполагалось, что до 1 ноября 2016 года Беларусь и Литва должны представить совместный отчет, подготовленный по итогам консультаций. Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет о несоблюдении Белоруссией конвенции при планировании строительства БелАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Вероятнее всего переговоры пройдут в Вильнюсе. В Минске не исключают, что два параллельно идущих переговорных процесса с Литвой по проблематике АЭС объединятся.

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