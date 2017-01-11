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Минспорта опровергло информацию об отставке первого заместителя министра

12.01.2017 16:47 — Разное | Tut.by  
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Министерство спорта и туризма опровергло информацию об отставке первого заместителя министра Александра Гагиева.


Александр Гагиев. Фото: Владимир Нестерович, mst.by

— Можете смело публиковать опровержение. Информация (об отставке Гагиева. — SPORT.TUT.BY) не соответствует действительности. Можете даже принести извинения Александру Славиевичу Гагиеву за размещение недостоверной информации, — отметил пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович, к которому мы обратились за подтверждением отставки Гагиева.

Сообщалось, что его должность перейдет к Вячеславу Дурнову, который в 2015 году занимал пост председателя городского Совета депутатов города Новополоцка. Однако, по словам пресс-секретаря Минспорта, Александр Гагиев продолжает исполнять свои обязанности.

— Может быть, его и отстранят от должности когда-нибудь. Как и многих других чиновников. Но на данный момент он остается на рабочем месте, и когда информация появилась на сайте «Прессбола», Александр Гагиев принимал участие в очередном служебном совещании под руководством министра, где рассматривались вопросы подготовки ко II Европейским играм. А я в это время названивал в разные органы государственного управления, чтобы выяснить, правда или нет опубликованная информация об отставке, — сказал Владимир Нестерович.

40-летний Александр Гагиев занимает пост первого заместителя министра спорта с 2013 года. С 2003-го по 2012 год являлся заместителем начальника управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета. В 2012−2013 годах — начальник управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского областного исполнительного комитета.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Гагиев был шефом белорусской миссии.

 
 
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Министерство спорта и туризма опровергло информацию об отставке первого заместителя министра Александра Гагиева.

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