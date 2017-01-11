Автор раздела SilentMovieGifs на портале Reddit создал подборку анимаций, в которых наглядно объяснил, как создавались спецэффекты в эпоху немого кино, сообщает Meduza .

Был проведен разбор сцен из семи кинокартин 20-30-х годов прошлого века: «Безопасность прениже всего!», «Новые времена», «Элла Синдерс», «Маленький лорд Фонтлерой», «Черный пират», «Шерлок-младший» и «Бен-Гур: история Христа».

Автор разобрал сцены с помощью сопоставления двух гифок: в первой показываются кадры из фильма, во второй — как именно достигался визуальный эффект.

«Безопасность прениже всего!» (1923)

Одна из самых известных сцен фильма, в которой актер Гарольд Ллойд висит на циферблате башенных часов, держась за стрелки.

Чтобы добиться подобного эффекта, авторы фильма использовали трюки с перспективой — строили декорации на крыше дома и снимали кадр под определенным углом.

«Новые времена» (1936)

Чарли Чаплин катается на роликах по магазину и едва не падает с края балкона, на котором отсутствует ограждение.

В данном случае нижние этажи рисовалась на куске стекла, который был помещен перед камерой.

«Элла Синдерс» (1926)

Глаза актрисы Коллин Мур вращаются в разные стороны.

Две половины лица Мур был сняты отдельно при помощи матового стекла. Когда первая сцена была отснята, то пленку перематывали, а стекло перемещали на другую половину лица и снимали ещё раз.

«Маленький лорд Фонтлерой» (1921)

Актриса Мэри Пикфорд «раздваивается» в кадре.

Оператор Чарльз Рошер поместил камеру в металлический каркас, который не давал ей двигаться. Снимая сцену с сидящей Пикфорд, работники на площадке рисовали силуэт актрисы на матовом стекле. Плёнку перематывали и исполнительница роли целовала свой нарисованный силуэт, помещенный перед камерой.

«Черный пират» (1926)

Актер Дуглас Фэрбенкс скользит вниз по парусу корабля.

Метод для достижения эффекта был просчитан инженером Робертом Фэрбенксом, братом актера. Камеры и паруса корабля были установлены под углом, а нож героя стал рычагом к системе противовеса.

«Шерлок-младший» (1924)

Актер Бастер Китон лихо проносится по сломанному мосту.

Нижняя часть кадра была сделана позднее и совмещена с верхней. Кадры с грузовиками также были сняты отдельно.

«Бен-Гур: история Христа» (1925)

Иисус исцеляет двух прокаженных девушек.

Оператор Карл Штрусс использовал цветовые фильтры. Когда фильтры заменяли, грим актрис переставал быть виден на плёнке.