﻿ В феврале в Польше введут в оборот банкноту номиналом 500 злотых. 21.by
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В феврале в Польше введут в оборот банкноту номиналом 500 злотых

12.01.2017 17:10 — Разное | Tut.by  
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На банкноте в 500 злотых будет изображен король Ян III Собеский. 


Фото: Радио Польша

Глава Национального банка Польши Адам Гляпиньский сообщил, что банкнота номиналом 500 злотых в соответствии с планом войдет в оборот в феврале этого года. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета по монетарной политике.

Просьбу пересмотреть целесообразность выпуска банкноты ранее направило Министерство развития. Причиной послужило беспокойство чиновников относительно того, что преступники будут использовать банкноту такого высокого номинала в своих целях.

Глава Нацбанка Польши заявил, что планы выпуска купюры не были изменены.

На банкноте в 500 злотых будет изображен король Ян III Собеский.

 
 
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На банкноте в 500 злотых будет изображен король Ян III Собеский.

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