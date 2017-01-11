Выходные в Минске обещают быть сравнительно теплыми – синоптики прогнозируют температуру около нуля, но иногда возможен и совсем небольшой "минус". В такую почти весеннюю погоду не стоит сидеть дома: Sputnik подобрал афишу событий на 14 и 15 января.

Репродукции Климта в ТРЦ

Выставка копий картин великого художника Густава Климта открылась в столичном ТРЦ Galleria Minsk в минувшую среду. Продлится экспозиция до 15 февраля – за это время можно будет увидеть репродукции известнейших картин в стиле модерн, выполненных максимально близко к оригиналу – в копии "Поцелуя" даже было использовано сусальное золото.

Прийти на выставку копий Климта в Минске можно с 10:00 до 22:00, билеты стоят от трех до шести рублей.

Колядки на Старый Новый год

В культурном пространстве "Мед" (улица Толбухина, 4) в субботу пройдут самые настоящие колядки в честь Старого Нового года. Обещают, что будет интересно не только взрослым, но и самым маленьким. В программе – сказочные персонажи, традиционные обряды и интересные игры. Перед посещением мероприятия стоит записаться, позвонив по телефону +375 29 212 25 50.

Смотрите на видео ниже, как проходили коляды на белорусском Полесье.

Концерт группы Akute

В воскресенье один из лучших рок-коллективов Беларуси – могилевская группа Akute – даст концерт в TNT Rock Club. Свой стиль музыки коллектив называет "диско-декаданс", а поет исключительно по-белорусски – так они популяризируют белорусский язык среди молодежи.

Группа Akute выступает на многих фестивалях и открытых площадках, а их концерты регулярно проходят по всей стране.

Начало концерта в клубе в 20:00.

Спектакль "Брыдкае птушаня"

Теневой спектакль "Брыдкае птушаня" пройдет в субботу 14 января в Национальном центре Современного искусства (улица Некрасова, 3). В постановке по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена нет ни одного слова – только музыка итальянского композитора Нино Рота.

Создатели спектакля обещают, что интересен он будет не только взрослым, но и детям. Начало постановки в НЦСИ — в 12:00.

Фильм "Ла-ла Ленд"

"Ла-ла Ленд" – пожалуй, один из лучших фильмов ушедшего года. В белорусский прокат мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун вышел лишь 12 января — после того, как картина получила рекордное число "Золотых глобусов".

Кому стоит идти на этот фильм? Всем романтикам и любителям добрых фильмов, а также тем, кто хотел бы хоть ненадолго убежать от реальности. В прокате "Ла-ла Ленд" будет идти во всех кинотеатрах города.