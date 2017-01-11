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Госкомимущество обещает согласовать перечень объектов на приватизацию с бизнес-сообществом

12.01.2017 17:04 — Разное | Ежедневник  
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Госкомимущество обещает согласовать перечень объектов на приватизацию с бизнес-сообществом

rosbizinform.ru

В предварительный перечень для приватизации в 2017 году вошли 58 акционерных обществ.

«В Беларуси предварительно сформирован перечень объектов для приватизации в 2017 году, в него вошли 58 акционерных обществ. Большинство предприятий уже фигурировали в аналогичном списке прошлого года", - сообщили БЕЛТА в Госкомимуществе.

Перечень был создан на основании предложений отраслевых министерств и концернов. "Новых требований к инвесторам предъявлено не будет. Зато перечень объектов, выставленных на продажу, впервые будет согласовываться с бизнес-сообществом Беларуси. В этом году мы решили запросить их мнение, поскольку они формируют деловую среду. Поэтому нам мнение бизнеса будет интересно при рассмотрении этого перечня.

Также в 2017 году предусмотрено проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости. Соответствующие изменения внесены в законодательство", - подчеркнули в пресс-службе. В комитете рассказали, что ранее при заключении сделок по приватизации в Беларуси учитывалась наибольшая цена предприятия - балансовая либо рыночная. "Теперь цену при продаже будет диктовать только рынок. Это отразит реальную стоимость предприятия для инвестора и приблизит процесс приватизации к международным стандартам", - констатировали в Госкомимуществе
 
 
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В предварительный перечень для приватизации в 2017 году вошли 58 акционерных обществ.

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