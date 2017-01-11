25-летний житель Бреста обвиняется в совершении ДТП, в котором погиб 17-летний студент первого курса Брестского государственного технического университета, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.



Фото: УСК по Брестской области

ДТП произошло 4 ноября, около 19.10, на трассе М1 в районе деревни Тельмы-1. На нерегулируемом пешеходном переходе Opel сбил 17-летнего юношу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Автомобиль ехал со стороны Минска в направлении агрогородка Черни со скоростью 90 км/ч. По результатам освидетельствования, 25-летний водитель был трезв.

В рамках разбирательства выяснилось, что за полчаса до трагического случая произошел сбой системы освещения на данном участке дороги, ввиду чего оно не работало. Однако в ходе проведенного следственного эксперимента установлено, что без него видимость знака «Пешеходный переход» с места водителя автомобиля наступала на расстоянии 149 м, которое позволяло принять меры для предотвращения ДТП.

«Согласно выводам следствия, своими действиями мужчина грубо нарушил требования пунктов 9.9 ПДД, согласно которым водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах; при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить им дорогу», — сообщили в областном управлении СК.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина вину признал и чистосердечно раскаялся.

Уголовное дело передано прокурору для изучения.