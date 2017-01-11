Декрет о тунеядцах вошел в решающую стадию: государство пытается выбить деньги с тех, кого оно считает дармоедами. Выбор у тех невелик: заплатить или оказаться должниками с урезанными правами. Депутат Анна Канопацкая призвала Александра Лукашенко отменить декрет. Эксперты говорят о том, что это первый подобный прецедент в Беларуси.

Призыв отменить декрет от депутата

«Сегодня я обратилась к президенту Лукашенко. Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который во всей стране называют декретом о «тунеядцах», должен быть безусловно отменен в самое ближайшее время. Безо всяких оговорок, доработок и пр. Отменен и точка!» — написала у себя в Facebook Анна Канопацкая 11 января.

Экономика Беларуси вступила в опасный структурный, системный кризис, отметила в обращении Канопацкая. В этих условиях «люди живут в состоянии неопределенности и страха потерять работу», а «налог на тунеядцев, как его называют люди, вызывает дополнительное раздражение и негодование», добавила депутат.

По ее словам, сторонники этого сбора заявляли, что бюджет получит после его введения примерно 100 млн долларов. Однако в итоге в лучшем случае сумма составит около 5 млн долларов. Получается, что ошибка в оценке числа плательщиков сбора — более чем в 25 раз, а разница между прогнозом денежных поступлений и фактом составляет 20 раз, отметила автор обращения.

«Прямые и косвенные издержки от реализации на практике Декрета №3 более, чем в 100 раз превышают эти поступления, — подчеркнула депутат. — И это без учета крайне негативного отношения людей к налогу на тунеядцев и эрозии доверия к власти, которую он вызывает».

Анна Канопацкая призвала учесть грубые ошибки при оценке числа так называемых тунеядцев, а также оценке объема поступлений от них в бюджет, кризисное состояние рынка труда и экономики страны в целом, совокупные прямые и косвенные издержки, необходимость защитить конституционные права граждан Беларуси, увеличить самозанятость населения, создать мотивацию для предпринимателей и инвесторов, улучшить репутации Беларуси на международной арене.

«Я призываю вас отменить декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года. В случае необходимости я готова представить свою позицию всем заинтересованным органам госуправления», — заключила Канопацкая.

Требовали, просили и призывали

К началу 2017 года налоговая Беларуси разослала "тунеядцам" 252 тысячи извещений об уплате сбора. Канопацкая не первая, кто призывал отменить декрет. Успеха до сих пор эти призывы, к сожалению, не имели.

В частности, год назад 10 тысяч подписей за отмену документа в Администрацию президента передала Белорусская социал-демократическая партии (Громада). Гомельчанин Виталий Юрченко через платформу change.org собрал уже 54 тысячи 513 подписей.

Правозащитники считают, что декрет №3 нарушает Конституцию Беларуси и международные договоры страны. Они считают, что тут не только новая форма принудительного труда, но и покушение на право и обязанность граждан воспитывать детей и заботиться о престарелых родителях, серьезные ограничения на защиту персональных данных и частной жизни и превышение полномочий со стороны президента.

Первый прецендент

Обращение Канопацкой — это первый прецедент для Беларуси, сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

«Были вопросы и предложения от депутатов, и они ни разу не призывали отменить главу государства некий декрет: это нарушение устоявшихся правил игры, поскольку у белорусского истеблишмента не принято говорить даже о реформировании, только об улучшении, а уж тем более не об отмене», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что протесты индивидуальных предпринимателей приводили к тому, что сроки указов по изменению правил торговли неоднократно откладывались а в некоторых случаях нормативные акты отменялись.

«Основное их отличие в том, что протесты происходили со стороны, а реакция властей зависела от общего резонанса. А сейчас речь идет о том что депутат Палаты представителей ставит вопрос перед главой государства, призывает к отмене декрета, ранее одобренного Палатой представителей», — пояснил Быковский.

Он считает, что призыв не получит прямого ответа. «Но, ввиду противоречивости нормативного акта, того, что административные расходы по декрету №3 явно более дорогие, чем возможное получение денег бюджетом, то нормативный акт претерпит изменения. Скорее всего, сама бюрократическая система лишит его действенности, еще дальше расширив категорию освобожденных от уплаты сбора. Получится, как шутили в начале 90-ых: «Только трус платит долги и налоги»», — заключил Павлюк Быковский.