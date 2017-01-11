Происшествия случились днем 12 января в Светлогорском районе — возле населенного пункта Паричи и деревни Козловки, сообщили в ГАИ Гомельской области.



Фото: vk.com/3fm.svetlogorsk

35-летняя водитель Ford ехала утром из Мозыря в Минск. Женщина не учла погодные условия, неправильно выбрала скорость движения и вылетела в кювет.

Аналогичная ситуация произошла с 24-летней девушкой — водителем Toyota, которая направлялась из столицы в Калинковичи.

В аварии никто не пострадал, уточнили в ГАИ региона.