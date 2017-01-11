﻿ Под Светлогорском из-за непогоды водители не справлялись с управлением и авто улетали в кювет. 21.by
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Под Светлогорском из-за непогоды водители не справлялись с управлением и авто улетали в кювет

12.01.2017 17:48 — Разное | Tut.by  
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Происшествия случились днем 12 января в Светлогорском районе — возле населенного пункта Паричи и деревни Козловки, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: vk.com/3fm.svetlogorsk

35-летняя водитель Ford ехала утром из Мозыря в Минск. Женщина не учла погодные условия, неправильно выбрала скорость движения и вылетела в кювет.

Аналогичная ситуация произошла с 24-летней девушкой — водителем Toyota, которая направлялась из столицы в Калинковичи.

В аварии никто не пострадал, уточнили в ГАИ региона.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествия случились днем 12 января в Светлогорском районе - возле населенного пункта Паричи и деревни Козловка.

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