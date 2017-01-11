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Под Светлогорском из-за непогоды водители не справлялись с управлением и авто улетали в кювет
Происшествия случились днем 12 января в Светлогорском районе — возле населенного пункта Паричи и деревни Козловки, сообщили в ГАИ Гомельской области.
35-летняя водитель Ford ехала утром из Мозыря в Минск. Женщина не учла погодные условия, неправильно выбрала скорость движения и вылетела в кювет.
Аналогичная ситуация произошла с 24-летней девушкой — водителем Toyota, которая направлялась из столицы в Калинковичи.
В аварии никто не пострадал, уточнили в ГАИ региона.
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Происшествия случились днем 12 января в Светлогорском районе - возле населенного пункта Паричи и деревни Козловка.
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