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Литва и Беларусь проведут переговоры по АЭС

12.01.2017 17:45 — Разное | БДГ  
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Третий раунд переговоров Беларуси и Литвы по безопасности БелАЭС пройдет в первом квартале этого года. 

Как сообщила 12 января на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, одновременно идут два переговорных процесса между Беларусью и Литвой по поводу БелАЭС: первый связан с обсуждением проблемных вопросов строительства, второй — с обсуждением проекта белорусско-литовского соглашения согласно Конвенции Эспоо в части оценки воздействия станции на окружающую среду в трансграничном контексте после введения АЭС в эксплуатацию, пишет БелаПАН.

«Что касается второго, то у нас прошло два раунда, и третья встреча была запланирована на январь 2017 года. Что касается первого, то также прошло два раунда переговоров, третий мы запланировали на первый квартал 2017 года. Я не исключаю, что эти два процесса объединятся в один. Обсуждается площадка для переговоров — город Вильнюс. Мы встречаемся на принципах ротации», - отметила Малкина. Он также рассказала, что на прошедшем в сентябре втором раунде консультаций в Вильнюсе, стороны не смогли найти компромисс.

Напомним, что Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. МИД  Беларуси призвал не политизировать стройку атомной станции и заверил в желании белорусской стороны идти навстречу литовским партнерам в вопросах обсуждения станции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Третий раунд переговоров Беларуси и Литвы по безопасности БелАЭС пройдет в первом квартале этого года. 

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