Третий раунд переговоров Беларуси и Литвы по безопасности БелАЭС пройдет в первом квартале этого года.

Как сообщила 12 января на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, одновременно идут два переговорных процесса между Беларусью и Литвой по поводу БелАЭС: первый связан с обсуждением проблемных вопросов строительства, второй — с обсуждением проекта белорусско-литовского соглашения согласно Конвенции Эспоо в части оценки воздействия станции на окружающую среду в трансграничном контексте после введения АЭС в эксплуатацию, пишет БелаПАН .

«Что касается второго, то у нас прошло два раунда, и третья встреча была запланирована на январь 2017 года. Что касается первого, то также прошло два раунда переговоров, третий мы запланировали на первый квартал 2017 года. Я не исключаю, что эти два процесса объединятся в один. Обсуждается площадка для переговоров — город Вильнюс. Мы встречаемся на принципах ротации», - отметила Малкина. Он также рассказала, что на прошедшем в сентябре втором раунде консультаций в Вильнюсе, стороны не смогли найти компромисс.