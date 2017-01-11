Жюри ежегодного конкурса EyesOn Design Award выбрало новинки Детройтского моторшоу с лучшим дизайном. Эксперты назвали победителей среди концептов и серийных автомобилей.

В рамках Детройтского автошоу были объявлены также победители конкурса «Североамериканский легковой автомобиль, вседорожник и утилитарная машина года». В абсолютном зачете лучшим стал компактный электрокар Chevrolet Bolt.



Nissan Vmotion 2.0

Kia Stinger

Chevrolet Traverse

Volkswagen I.D. Buzz Concept

Lexus LS

BMW 5-Series

Награду за лучший дизайн в категории концептуальных моделей получил Nissan Vmotion 2.0 — прототип, демонстрирующий направление дизайна будущих седанов марки. Кроме того, концепт был удостоен премии за «инновационное использование цвета, графики и материалов».

Победителем среди серийных новинок Детройта стала мощнейшая Kia в истории — фастбэк Stinger с 3,3-литровой 355-сильной «шестеркой» (в моторную гамму вошел также двухлитровый турбомотор мощностью 255 лошадиных сил).

Флагманский седан Lexus LS нового поколения жюри конкурса наградило за лучшее оформление интерьера. А самым удачным среди серийных «траков» (внедорожников, минивэнов и так далее) был назван дизайн Chevrolet Traverse 2018 модельного года. Лучшим дизайном в категории концептуальных «траков» признали оформление концепта Volkswagen I.D. Buzz — прототипа электрического вэна с автопилотом и запасом хода до 600 километров.

Наконец, жюри конкурса наградило «пятерку» BMW нового поколения. Седан удостоился награды за самый удачный пользовательский интерфейс.

Голосование в EyesOn Design Award проводится силами десятков экспертов, большая часть которых занимает различные должности в крупных автомобильных компаниях. В прошлом году награды получили, например, Lexus LC 500 (за лучший дизайн среди серийных новинок) и Volvo S90 (за лучший человеко-машинный интерфейс).