Авария произошла днем 12 января на столичной улице Вирской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Октябрьского района.





По предварительной информации, 52-летний водитель BMW X5 ехал со стороны улицы Брилевской в направлении улицы Казинца. При выборе скорости мужчина не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в бетонный забор и столб.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.







