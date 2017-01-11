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в Минске BMW X5 вылетел с дороги и оказался зажат между забором и столбом

12.01.2017 17:57 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла днем 12 января на столичной улице Вирской. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Октябрьского района.


По предварительной информации, 52-летний водитель BMW X5 ехал со стороны улицы Брилевской в направлении улицы Казинца. При выборе скорости мужчина не учел погодные условия, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в бетонный забор и столб.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.



 
 
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Авария произошла днем 12 января на столичной улице Вирской.

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