Сегодня в Гродно состоялось заседание представителей Федерации хоккея Беларуси, руководителей Гродненского облисполкома, Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и хоккейного клуба «Неман», сообщает пресс-служба ФХРБ.

На заседании было окончательно согласовано решение о проведении матчей международного турнира «Европейский хоккейный вызов» с участием национальных команд Беларуси и Швеции на площдке Ледового дворца спорта в Гродно.

Поединки пройдут в пятницу и субботу, 21 и 22 апреля 2017 года. Первый матч начнется в 19.00, второй — в 17.00.

Сборная Швеции — 9-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион (1994, 2006). Предыдущий титул шведы завоевывали в 2013 году, когда выиграли золото на домашнем чемпионате мира. На ЧМ-2014 в Минске они завоевали бронзу, на Играх-2014 в Сочи — серебро.

Встречи со Швецией станут одним из этапов подготовки к чемпионату мира-2017.

До апрельских матчей со шведами белорусы 10−11 февраля проведут турнир в Словакии, где выступят также команды хозяев, Швейцарии и вторая команда России.

В апреле белорусы сыграют также матчи Евровызова с Латвией (7−8 апреля), Германией (14−15 апреля) и Францией (28−29 апреля).

5−21 мая 2017 года — Чемпионат мира по хоккею ИИХФ (г.Кельн, Германия; г. Париж, Франция)

На предварительной стадии ЧМ-2017 сборная Беларуси сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5.05.2017 — 17.15 — Финляндия — Беларусь

6.05.2017 — 17.15 — Беларусь — Чехия

8.05.2017 — 17.15 — Беларусь — Канада

10.05.2017 — 17.15 — Швейцария — Беларусь

12.05.2017 — 21/15 — Франция — Беларусь

13.05.2017 — 17.15 — Словения — Беларусь

16.05.2017 — 13.15 — Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.