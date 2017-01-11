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Домрачева: муж справляется со всем, только грудью не кормит
12.01.2017 18:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Трехкратная олимпийская чемпионка
Но Дарье Домрачевой теперь приходится чаще отвечать на вопросы не о готовности лыж и трассы, а о том, хватает ли времени на общение с дочерью.
Как тренируется королева белорусского биатлона, кто присматривает за маленькой Ксенией, пока родители соревнуются, и хорошо ли справляется со своими отцовскими обязанностями
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Дарья Домрачева вернулась в большой спорт, но журналистов больше интересует, помогает ли ей дома муж.
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