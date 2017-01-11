Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вернулась в большой спорт после продолжительного перерыва в карьере, вызванного беременностью и рождением дочери Ксении.На первые старты она вышла в немецком Оберхофе. 12 января в Рупольдинге вместе с подругами по команде Дарья бежала в эстафете, белоруски стартовали девятыми и в итоговом протоколе заняли 8-ю позицию. Программа этапа в Рупольдинге у женщин продолжится 14 января спринтерской гонкой.

Но Дарье Домрачевой теперь приходится чаще отвечать на вопросы не о готовности лыж и трассы, а о том, хватает ли времени на общение с дочерью.

Как тренируется королева белорусского биатлона, кто присматривает за маленькой Ксенией, пока родители соревнуются, и хорошо ли справляется со своими отцовскими обязанностями Уле Эйнер Бьерндален , слушайте на радио Sputnik Беларусь.