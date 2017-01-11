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В декрет о тунеядцах внесли изменения. Кого освободили от уплаты налога

12.01.2017 18:50 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси внесли изменения в нашумевший декрет о тунеядстве. Александр Лукашенко сегодня подписал декрет № 1, которым вносятся изменения в декрет «О предупреждении социального иждивенчества, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В декрете уточнили список тех, кто не должен платить налог за неучастие в финансировании госрасходов.

К тунеядцам не будут относить тех, кто значится в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси по видам спорта. Тем, кто проходит альтернативную службу, тоже не придется платить налог за неучастие в финансировании госрасходов.

Безработных, которые стоят на учете в центре занятости или проходят обучение по направлению органа по труду, занятости и соцзащите, не будут причислять к тунеядцам только «при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения».

Родители, которые воспитывают детей до 7 лет, не будут платить налог на тунеядство только в том случае, если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование.

Местные исполнительные или распорядительные органы могут освобождать от уплаты сбора тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, перенесли крайний срок направления налоговиками извещения на уплату налога на 20 января этого года (ранее — 1 ноября прошлого года). Срок уплаты сбора перенесли на 20 февраля 2017 года (ранее — до 1 декабря прошлого года).

(Будет дополнено.)

 
 
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В декрете уточнили список тех, кто не должен платить налог за неучастие в финансировании госрасходов. Например, с ребенком можно будет сидеть дома до 7 лет без...

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