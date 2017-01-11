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Домрачева: Бьорндален может делать для дочки, пожалуй, все, кроме кормления грудью

12.01.2017 19:25 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как ей удается совмещать выступления с уходом за трехмесячной дочерью.


Фото: Facebook

— Совмещать выступления и уход за ребенком вполне возможно, если грамотно все организовать и не отказываться от помощи. У меня есть помощники — на предыдущем этапе в Оберхофе была моя мама, сейчас приехала няня. И отец ребенка (Оле-Эйнар Бьорндален), конечно, тоже помогает. Он может делать для дочки все что угодно — поменять памперсы, искупать. Пожалуй, все, кроме кормления грудью, — сказала Домрачева

 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как ей удается совмещать выступления с уходом за трехмесячной дочерью.

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