Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, как ей удается совмещать выступления с уходом за трехмесячной дочерью.



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— Совмещать выступления и уход за ребенком вполне возможно, если грамотно все организовать и не отказываться от помощи. У меня есть помощники — на предыдущем этапе в Оберхофе была моя мама, сейчас приехала няня. И отец ребенка (Оле-Эйнар Бьорндален), конечно, тоже помогает. Он может делать для дочки все что угодно — поменять памперсы, искупать. Пожалуй, все, кроме кормления грудью, — сказала Домрачева