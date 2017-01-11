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Почти во всех импортных чулках и носках Госстандарт обнаружил нарушение техрегламента

12.01.2017 19:09 — Разное | Ежедневник  
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Почти во всех импортных чулках и носках Госстандарт обнаружил нарушение техрегламента

Государственный комитет по стандартизации выявил нарушения соблюдения техрегламентов ТС практически во всех проверенных в октябре-ноябре 2016 года импортных чулочно-носочных изделиях.

В октябре-ноябре 2016 года Государственный комитет по стандартизации Беларуси при проведении 39 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и «О безопасности продукции легкой промышленности» при реализации продукции легкой промышленности проверил 177 наименований импортных чулочно-носочных изделий, сообщается на сайте МАРТ.

Нарушения требований техрегламентов  установлены в ходе 38 контрольно-надзорных мероприятий по 172 наименованиям (97,2%). 

По 124 наименованиям зафиксированы нарушения по маркировке (полностью отсутствовала информация для потребителя (либо была представлена на иностранном языке) или не в полном объеме: отсутствовала информация о наименовании и виде (назначении) изделия, стране-изготовителе, наименовании и юридическом адресе изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортере, дате изготовления, размере и др.).

По 93 наименованиям отсутствовали документы об оценке соответствия (или в связи с отсутствием требуемой маркировки не представилась возможность идентифицировать должным образом продукцию с предоставленными документами об оценке соответствия).

Кроме того, 20 наименований детских, женских, мужских носков в ходе проверок были отобраны и испытаны в аккредитованных испытательных лабораториях на соответствие требованиям техрегламентов по составу сырья, задекларированному изготовителем в маркировке. В результате проведенных испытаний из 20 наименований 19 не соответствовали по виду и массовой доле сырья материала, заявленного в маркировке (отклонение фактического значения процентного содержания сырья превышало 5%).

По результатам государственного надзора, проведенного областными инспекциями Госстандарта в октябре-ноябре 2016 года запрещена реализация 95 партий нестандартной продукции на общую сумму свыше 3676 рублей. При этом  направлено в суды для принятия мер 14 протоколов об административных правонарушениях.

 
 
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Государственный комитет по стандартизации выявил нарушения соблюдения техрегламентов ТС практически во всех проверенных в октябре-ноябре 2016 года импортных...

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