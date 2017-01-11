Бразильский зальный футболист Алисон Педро Силва Лима, известный как Фероз, со второго круга будет выступать за «Столицу». Принципиальное соглашение достигнуто на днях, сообщает официальный сайт минского клуба.

Ферозу 27 лет. Он родился в Кашиас-ду-Сул, муниципалитете в Бразилии, входящем в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

С 12 до 19 лет игрок выступал за местную команду. В 2008 году привлекался в сборную Бразилии. Играл за различные бразильские команды разных штатов. В 2012—2013 гг. выступал в Китае, где становился чемпионом в составе клуба «Nanling Tielang». Также Фероз часто становился лучшим бомбардиром в своих клубах. К тому же практически всегда завоевывал со своими командами чемпионские титулы.

Официальная презентация игрока состоится в конце января. Однако сам футболист уже вовсю тиражирует новость о своем переходе в «Столицу» в социальных сетях.