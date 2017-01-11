



26% опрошенных в интернете белорусов не знают о существовании общественных организаций и инициатив.

Об этом говорится в исследовании «Осведомленность и включенность в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив». Оно подготовлено Офисом европейской экспертизы и коммуникации и Baltic Internet Policy Initiative (BIPI) и было презентовано на текущей неделе в Минске.

В результате исследования, которое проводилось путем изучения мнения белорусской интернет-аудитории в декабре 2016 года выяснилось, что 6,3% белорусов активно участвуют в работе общественных организаций или неформальных инициатив. О своем участии сообщили 127 респондентов из 2011 опрошенных. Однако 26% признались, что не знают о существовании подобных организаций/инициатив, а 22% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос.

Из тех 52%, кто знает о таких организациях/инициативах, 12% активно участвуют в них, а еще 29% участвуют иногда.

Также 65% респондентов высказали мнение, что общественные организации и инициативы приносят пользу белорусскому обществу. Однако 29% признались, что пока не определились с полезностью таких зарегистрированных и неформальных инициатив.

Как было сказано во время презентации, самые известными типами организаций опрошенные назвали профсоюзные, молодежные и спортивные. Оказалось, что меньше всего белорусы знают про организации, занимающиеся наукой, а также вопросами регионального и местного развития.

Вместе с тем в декабре 2016 года компания МАСМИ опубликовала результаты исследования. В результате опросов социологи выяснили, что большинство горожан не слышали об общественных инициативах в Беларуси.

Представители МАСМИ опросили 1 тыс человек - мужчин и женщин от 18 до 64 лет в разных городах Беларуси.

В итоге большинство опрошенных горожан (84,3%) затруднились назвать известные им общественные инициативы без подсказки. Больше половины респондентов сказали, что не знают ни одной из инициатив, даже с подсказкой (предлагался список с названиями 12 инициатив).

Больше всего горожанам знаком поисково-спасательный отряд «Ангел» – его знает каждый пятый человек. Каждый десятый назвал ООЗЖ «Эгида», некоторые назвали общественной инициативой Минский полумарафон.