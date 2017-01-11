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Для "Арматы" создали керамическое покрытие-невидимку
Разработчики из Санкт-Петербурга создали мобильный комплекс химзащиты и маскировки «Зверь»,
Об этом рассказал Геннадий Куприн, генеральный директор разработавшего «Зверя» НПП «Современные пожарные технологии». Такой эффект достигается за счет применения уникального двухкомпонентного быстрозастывающего материала.
Жидкость состоит из пенообразователя и композиции на основе наночастиц кремнезема, быстро превращающей пену в твердый материал. Если ей, к примеру, обработать «Армату» на боевой позиции, то танк не будет виден ни для разведывательных спутников, ни для приборов наведения противотанковых комплексов.
Получившаяся после обработки корка отлично держится на вертикальных поверхностях — даже на стекле. Сообщается, что в ближайшее время «Зверь» поступит на вооружение российской армии.
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Такой эффект достигается за счет применения уникального двухкомпонентного быстрозастывающего материала.
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