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Беларусь лишена еще одной медали Олимпиады-2008

12.01.2017 21:16 — Разное | Tut.by  
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Международный олимпийский комитет объявил о санкциях в отношении восьми спортсменов, чьи допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в результате перепроверок дали положительные результаты.

Среди попавшихся и белорусская бронзовая медалистка Олимпиады-2008 в толкании ядра Надежда Остапчук. В ее анализах обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и тамоксифен.

Напомним, что в 2012 году Остапчук также была лишена золота Олимпиады в Лондоне.

Кроме того аннулирован результат белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник, занявшей на Играх-2008 четвертое место. После дисквалификации белоруски Оксаны Меньковой, которая заняла тогда 1-е места, Пчельник могла бы получить бронзу, но из-за положительной допинг-пробы (дегидрохлорметилтестостерон) остлась за пределами пьедестала.

Таким образом, медальный урожай Пекина усох до 13 наград (3 золотые, 4 серебряные, 6 бронзовых). А ведь изначально наград было 19 (4, 5, 10), и это была самая успешная Олимпиада в суверенной истории страны.

 
 
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Международный олимпийский комитет объявил о санкциях в отношении восьми спортсменов, чьи допинг-пробы с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в результате перепроверок...

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