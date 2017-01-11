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Беларусь лишена еще одной медали Олимпиады-2008
Международный олимпийский комитет
Среди попавшихся и белорусская бронзовая медалистка Олимпиады-2008 в толкании ядра Надежда Остапчук. В ее анализах обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и тамоксифен.
Напомним, что в 2012 году Остапчук также была лишена золота Олимпиады в Лондоне.
Кроме того аннулирован результат белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник, занявшей на Играх-2008 четвертое место. После дисквалификации белоруски Оксаны Меньковой, которая заняла тогда 1-е места, Пчельник могла бы получить бронзу, но из-за положительной допинг-пробы (дегидрохлорметилтестостерон) остлась за пределами пьедестала.
Таким образом, медальный урожай Пекина усох до 13 наград (3 золотые, 4 серебряные, 6 бронзовых). А ведь изначально наград было 19 (4, 5, 10), и это была самая успешная Олимпиада в суверенной истории страны.
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