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Беларусь оказалась на втором месте в рейтинге самых пьющих стран мира

12.01.2017 21:40 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь оказалась на втором месте в рейтинге самых пьющих стран мира

Британское издание Daily Mail составило новый рейтинг стран, граждане которых потребляют наибольшее количество алкоголя. Беларусь в нем оказалась на втором месте, пропустив вперед Молдову.

Всего в рейтинге была изучена ситуация с потреблением алкоголя в 196 странах мира, пишет Thinktanks.by.

По данным составителей рейтинга, на каждого жителя Молдовы приходится по 178 бутылок вина в эквиваленте или по 17,4 литров чистого спирта в год.  Граждане Беларуси не слишком отстали от молдаван. В нашей стране  на каждого человека приходится 17,1 литр алкоголя  в год.

На третьем месте оказалась наша соседка Литва с показателем 16,2 литра алкоголя.

Россия заняла лишь четвертое место. Среднестатистический россиянин ежегодно потребляет 14,5 литров.

Далее следует Чехия с показателем 14,1 литр и Украина с уровнем потребления 13,9 литров.

В топ-10 также попали Андорра (13.8), Румыния (12,9), Сербия (12,6) и Австралия (12,6). 

Далее следуют Словакия, Португалия, Гренада, Венгрия, Латвия, Хорватия и Великобритания, где жители пьют около 12 литров на человека в год. 

США попали в список умеренно пьющих государств, попав на 49 место с показателем 9 литров алкоголя на человека в год.

Меньше всего спиртного потребляют в Пакистане и Кувейте. Там из-за религиозных ограничений жители выпивают около 100 миллилитров алкоголя в год, что эквивалентно одной бутылке вина.   

Рейтинг был составлен на основании данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения с 2010 по 2015 годы. 

Напомним, в докладе Всемирной организации здравоохранения «О положении в области алкоголя и здоровья», опубликованном в 2014 году, Беларусь занимала первое месте в мире по употреблению чистого спирта на душу населения. Тогда среднестатистический белорус старше 15 летнего возраста употреблял 17,5 литра чистого спирта в год. Молдова находилась на втором месте, а Литва – на третьем. Их жители выпивали в среднем 16,8 и 15,4 литров чистого спирта в год. На четвертом месте также была Россия с показателем 15,1 литра.  


 
 
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Британское издание Daily Mail составило новый рейтинг стран, граждане которых потребляют наибольшее количество алкоголя. Беларусь в нем оказалась на втором месте,...

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