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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров принял участие в драке в победном матче с "Гомелем"
Традиционно драматичным выдался матч чемпионата Беларуси по хоккею между минской «Юностью» и «Гомелем».
По ходу поединка вперед выходила то одна, то другая команда, а при счете 3:2 в третьем периоде вспыхнула драка между игроками, в которой принял участие даже главный тренер минчан Михаил Захаров, получивший в итоге двухминутный штраф за грубость. Захаров пытался оттеснить игрока соперников Евгения Горанина от своего подопечного Александра Абакунчика, который уже прекратил драться, но при этом судьи никак не останавливали потасовку.
Видео:
Победу со счетом 4:2 в итоге праздновала «Юность», которая укрепилась на первом месте в чемпионате.
Другие встречи принесли следующие результаты:
«Неман» — «Металлург» — 1:3.
«Шахтер» — «Динамо-Молодечно» — 1:5.
«Брест» — «Витебск» — 2:0.
«Могилев» — «Беларусь U-20» — 2:4.
«Лида» — «Химик» — 3:5.
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Традиционно драматичным выдался матч чемпионата Беларуси по хоккею между минской "Юностью" и "Гомелем".
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