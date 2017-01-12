Традиционно драматичным выдался матч чемпионата Беларуси по хоккею между минской «Юностью» и «Гомелем».

По ходу поединка вперед выходила то одна, то другая команда, а при счете 3:2 в третьем периоде вспыхнула драка между игроками, в которой принял участие даже главный тренер минчан Михаил Захаров, получивший в итоге двухминутный штраф за грубость. Захаров пытался оттеснить игрока соперников Евгения Горанина от своего подопечного Александра Абакунчика, который уже прекратил драться, но при этом судьи никак не останавливали потасовку.

Видео: ITINERIS

Победу со счетом 4:2 в итоге праздновала «Юность», которая укрепилась на первом месте в чемпионате.

Другие встречи принесли следующие результаты:

«Неман» — «Металлург» — 1:3.

«Шахтер» — «Динамо-Молодечно» — 1:5.

«Брест» — «Витебск» — 2:0.

«Могилев» — «Беларусь U-20» — 2:4.

«Лида» — «Химик» — 3:5.