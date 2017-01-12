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Хоккеистки "молодежек" Чехии и России подрались на матче ЧМ
12.01.2017 21:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Спровоцировала драку команда Чехии – конфликт произошел за две минуты до конца игры.
В итоге удаление до конца матча заработала капитан российской сборной Нина Пирогова. Команда РФ довела встречу до победного конца и прошла в полуфинал ЧМ.
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Спортсменки сборных России и Чехии устроили массовую драку на льду в четвертьфинале молодежного Чемпионата мира по хоккею среди женщин. Смотрите на видео кадры...
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