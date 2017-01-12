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Полк ПВО, оснащенный С-400 "Триумф", заступил на дежурство под Москвой

12.01.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Комплексы прибыли в Подольский и Домодедовский округа Московской области для противовоздушной обороны столицы и центрального промышленного района.

Полк ПВО, оснащенный С-400 "Триумф", заступил на дежурство под Москвой
© Фото: Госкомвоенпром Беларуси
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По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-майора Андрея Демина, новый комплекс С-400 "Триумф" был рассмотрен на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. В рамках осмотра были проведены тренировочные стрельбы по воздушным целям, имитирующим баллистические ракеты противника, после чего было принято решение о доставке установок для постоянного дежурства в Подмосковье.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, в частности стратегических бомбардировщиков, тактических баллистических и крылатых ракет, а также гиперзвуковых целей. На вооружении ЗРС состоит с 2007 года.

"Триумф" — единственная система, выборочно применяющая нескольких типов ракет для обеспечения эшелонированной противовоздушной обороны. Способна перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км и высоте до 30 км при их скорости до 4,8 км/с.

 
 
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Зенитный ракетный полк, в котором на вооружении состоят новые ЗРС С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в системе ПВО Москвы и центра России. Смотрите на видео,...

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