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Полк ПВО, оснащенный С-400 "Триумф", заступил на дежурство под Москвой
12.01.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Комплексы прибыли в Подольский и Домодедовский округа Московской области для противовоздушной обороны столицы и центрального промышленного района.
По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны, генерал-майора Андрея Демина, новый комплекс С-400 "Триумф" был рассмотрен на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. В рамках осмотра были проведены тренировочные стрельбы по воздушным целям, имитирующим баллистические ракеты противника, после чего было принято решение о доставке установок для постоянного дежурства в Подмосковье.
ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, в частности стратегических бомбардировщиков, тактических баллистических и крылатых ракет, а также гиперзвуковых целей. На вооружении ЗРС состоит с 2007 года.
"Триумф" — единственная система, выборочно применяющая нескольких типов ракет для обеспечения эшелонированной противовоздушной обороны. Способна перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км и высоте до 30 км при их скорости до 4,8 км/с.
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Зенитный ракетный полк, в котором на вооружении состоят новые ЗРС С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в системе ПВО Москвы и центра России. Смотрите на видео,...
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