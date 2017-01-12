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Подводные скульптуры: необычный музей открылся у острова Лансароте

12.01.2017 20:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Музей "Атлантик" откроется у острова Лансароте — одного из самых крупных в Канарском архипелаге, передает Sputnik Литва. Лансароте известен как "остров огнедышащих гор" из-за множества расположенных на нем вулканов.

Подводные скульптуры: необычный музей открылся у острова Лансароте
© Sputnik / Виктор Толочко
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Британский художник Джейсон Тейлор провел на острове четыре года, создавая скульптуры, которые потом были погружены в прибрежные воды на глубину около 15 метров. Первые работы Тейлора были в воде уже в феврале прошлого года. При этом отмечается, что некоторые скульптуры похожи на жителей острова.

В музее представлена скульптура пары, делающей селфи, композиция, символизирующая беженцев, плывущих на лодке, и другие. Музей будет доступен не только для аквалангистов — скульптуры будут видны и сверху с лодок.

Как передает агентство, одна из целей данного проекта — сохранить и приумножить морскую биомассу в местном районе биосферного резервата ЮНЕСКО. Все скульптуры созданы из материала, не оказывающего пагубного влияния на подводную флору и фауну.

 
 
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Первый в Европе подводный музей скульптур, созданный британцем Джейсоном Тейлором, открылся на Канарских островах. Смотрите кадры из музея.

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