Члены исполкома федерации легкой атлетики признали молотобойца Ивана Тихона и марафонку Ольгу Мазуренок лучшими легкоатлетами 2016 года. Таковы главные итоги ежегодной торжественной церемонии «Атлетика», которая проводилась в третий раз. SPORT.TUT.BY рассказывает о ней и передает новости о планах лидеров легкоатлетической команды Беларуси на новый сезон.



Иван Тихон

Чествование легкоатлетов, проявивших себя лучше всего в прошедшем олимпийском сезоне, состоялось в столичном ресторане 12 января. Победители в своих возрастных группах были отмечены памятными подарками. Разумеется, наибольший интерес вызывали решения членов исполкома федерации по спортсменам, находящимся в расцвете сил — чемпионам и признанным мастерам.

У мужчин безоговорочным лидером являлся молотобоец Иван Тихон. Он был единственным в своей категории, кто мог предъявить награды и чемпионата Европы, и Олимпийских игр по итогам 2016 года. После этих стартов Иван возвращался домой с серебряными наградами. Ему и досталась статуэтка. Принимая поздравления, Тихон поклонился перед присутствовавшими.

— Жалко, что нет конкурентов, — отметил 40-летний спортсмен в разговоре с журналистами. — При этом есть достойные ребята. Поверьте, пройдет время, и вы обязательно услышите их имена и фамилии. Я могу не соглашаться с их мировоззренческими позициями, но отрицать их талант — ни в коем случае. Что же касается меня, то, безусловно, приятно дарить людям радость и хотя бы на долю секунды делать их счастливее. Счастлив ли я? Я вам так скажу: вряд ли несчастный человек смог бы осчастливить кого-то.

— Даже если кто-то из мужчин помимо Ивана и завоевал бы олимпийскую медаль, вряд ли бы ему удалось всерьез побороться с Тихоном за нашу статуэтку в этом году, — предположил глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. — Ваня прошел длинный путь, в котором были и травмы, и прессинг…



Ольга Мазуренок (слева) и Вадим Девятовский (в центре)

Барьеристка Алина Талай, бегунья Марина Арзамасова, копьеметательница Татьяна Холодович, толкательница ядра Алена Дубицкая и марафонка Ольга Мазуренок — по именам соперничество среди женщин за статуэтку «Атлетика» нешуточное, однако на деле с самого начала ближе всего к ней были Холодович и Мазуренок. Обе установили национальные рекорды в 2016 году и финишировали пятыми на Играх в Рио-де-Жанейро. Холодович еще стала чемпионкой Европы. Тем не менее приз достался Мазуренок.

— Я была на сто процентов уверена, что выиграет Татьяна, — сказала Ольга. — На мой взгляд, она достигла невероятных результатов в прошлом году и заслуживает похвал не меньше, чем я. Что ж, спасибо всем тем, кто так высоко оценил меня!

Обладатели награды «Атлетика-2016»: Категория «Взрослые» Победитель номинации у женщин — Ольга Мазуренок (марафонский бег)

Победитель номинации у мужчин — Иван Тихон (метание молота)

Победители среди тренеров — Татьяна Тарантаева и Валерий Оксенчук Категория «Молодежь» (до 21 года) Победитель номинации среди девушек — Анна Малыщик (метание молота)

Победитель номинации среди парней — Павел Селиверстов (прыжки в высоту)

Лучший тренер — Александр Носов Категория «Юниоры» (до 19 лет) Победитель номинации среди девушек — Эльвира Герман (бег с барьерами)

Победитель номинации среди парней — Максим Андралойть (многоборье)

Лучший тренер — Виктор Мясников Категория «Юноши» (до 17 лет) Победитель номинации среди девушек — Виктория Захарчук (бег с барьерами)

Победитель номинации среди парней — Игорь Зубко (бег)

Лучший тренер — Татьяна Храмова

Большинство спортсменов на церемонии появились в вечерних платьях. Если у кого-то из них не нашлось наряда в гардеробе, на выручку приходила федерация легкой атлетики. По словам победительница юниорского чемпионата мира 2016 года в беге с барьерами на 100 м Эльвиры Герман, платья были взяты федерацией на прокат. Вадим Девятовский добавил, что таковых оказалось около одиннадцати.

— Салону, который предоставил нам платья, дали возможность выставить ролл-ап на нашем мероприятии, — объяснил выгоду партнера Вадим Анатольевич. — Кроме того, в фотоотчетах о нем в соцсетях будем благодарить магазин. Думаю, наши девушки здорово справляются с ролью моделей и заслужили такое внимание к себе. Для каждого из наших спортсменов легкая атлетика — любимая работа. Но в то же время это такая рутина! Та же Ольга Мазуренок бегала даже 31 декабря. Оттого хочется сделать праздник для ребят, чтобы хотя один раз в году они отвлеклись от забот о результате. Думаю, «Атлетика» — это хорошее средство мотивации для наших спортсменов, которое нас объединяет и отчасти решает проблемы психологического характера.



Ольга Мазуренок

Как и год назад, в возрастной категории «Юниоры» первенствовала барьеристка Эльвира Герман. Сейчас она готовится ко взрослому чемпионату Европы в помещениях. Он пройдет в марте в Белграде. Герман, лучшим результатом которой в прошлом году стало время 12,85 сек, видит целью попасть в финал этого турнира.

— Далее буду готовиться к молодежному чемпионату Европы, где основной конкуренткой станет девочка из Нидерландов, — рассказала Эльвира. — С ней я еще не соперничала. Думаю, будет любопытно понаблюдать за нашей борьбой. Мне самой, например, очень интересно. Рада появлению в моей жизни новых соперниц. Чем более конкурентная среда, в которой я нахожусь, тем лучше. И, конечно, я искренне надеюсь, что в 2017 году удастся подтвердить свои прошлогодние секунды, а их должно хватить для отбора на взрослый чемпионат мира. На нем также намерена побороться за финал.



Эльвира Герман (в центре)

Другая барьеристка Алина Талай не появилась на мероприятии федерации, хотя после заграничного сбора находилась в Минске. В ответ на приглашение от Девятовского посетить церемонию Талай прислала смс-сообщение с вежливым отказом.

— Меня очень волнует ее состояние, — признался Вадим Анатольевич. — При этом я с пониманием отнесся к решению Алины посвятить время во время короткой побывки в Минске себе. В субботу она вновь улетает на зарубежный сбор. Не стоит ее сейчас трогать. Человек настроился на серьезную работу после Рио-2016, и дай Бог, чтобы у нее все получилось.

Напомним, что досадная ошибка в ходе полуфинального забега на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заставила Алину задуматься о завершении карьеры, однако этого не случилось. Талай сменила тренера и готовится принять участие в сезоне 2017 года.



Марина Арзамасова

По словам бегуньи Марины Арзамасовой, до нее дошли слухи, что она уходит в декретный отпуск.

— Только это неправда, — отвергла их легкоатлетка. — В спортивном плане я злая, голодная.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Арзамасова стала седьмой на дистанции 800 м, хотя ее видели в числе фаворитов этой дисциплины.

— Все зависящее от меня сделала, поэтому с благодарностью приняла итог. Я честна перед собой. Кроме того, жизнь после 2016 года не заканчивается, и впереди у меня еще как минимум два чемпионата мира, два чемпионата Европы и Олимпиада в Токио, на которых можно помимо завоевания медалей обновить национальные рекорды. Этому я намерена посвятить ближайшие несколько лет.

Реваншистское настроение движет и копьеметательницей Татьяной Холодович, которая в этот раз получила от учредителей «Атлетики» специальную награду в номинации «Прорыв года».

— Первое время после Игр чувство недовольства занятым местом было сильным, — рассказала Татьяна. — Оказаться в 20 см от медали, разумеется, обидно. А потом я подумала, что такой исход придаст мне сил для работы над собой. Возможно, для одного года золото чемпионата Европы и Олимпиады было бы слишком много, хотя я бы не отказалась… Нужно двигаться вперед, а там — Токио-2020.

В плане Холодович на 2017 год читается прагматика.

— Я хочу как можно скорее выполнить норматив для отбора на чемпионат мира, — пояснила она. — Рассчитываю закрыть этот вопрос на зимнем Кубке и первенстве Беларуси по длинным метаниям, чтобы дальше готовиться к летней части сезона. Мне трудно находиться на пике формы долгое время. К нему буду подходить летом, когда состоится чемпионат мира. Подводящими к нему стартами станут этапы Бриллиантовой лиги и другие коммерческие соревнования, на которых буду «валить», буду бороться до последнего. Выжму из себя все!











График Марины Арзамасовой в новом сезоне тоже будет плотным — не в пример олимпийскому сезону, когда в угоду подготовке к Играм она пропустила даже чемпионат Европы.

— С соревнованиями для его зимней части уже определилась, — сказала Арзамасова. — Это пять стартов за двадцать дней. Будет ли это еще и чемпионат Европы в закрытых помещениях, решим позже. Посмотрим, какой будут спортивная форма, результаты, настроение, в конце концов. Все-таки выступление за страну — ответственное дело. В таких случаях обычно напутствуют словами: «Мы будем рады любому вашему первому месту». В общем, оценим риски и решим. Ведь далее пойдет подготовка к летней части сезона, главный старт в которой — чемпионат мира в Лондоне.

Будучи в январе в Минске, Ольга Мазуренок взялась рассуждать о погоде в столице Великобритании в августе, когда состоится первенство планеты по легкой атлетике.

— Знаю, что женщины выйдут на старт после мужчин, то есть уже днем, — сообщила Ольга. — Будет ли жарко? Не знаю, это же туманный Альбион! Погода в этой стране непредсказуема. Например, на Играх в Лондоне в 2012 году женщины бежали при +17ºС, а мужчины в то же время, но в другой день при +30ºС. Что же касается трассы, то ее маршрут лишь местами будет совпадать с тем, что мы имеем на Лондонском марафоне.











Напомним, что помимо пятого места на Олимпиаде в прошлом году Мазуренок стала четвертой как раз на Лондонском марафоне. Каждый раз оказываясь в шаге-двух от пьедестала, Ольга, конечно, завоевала народную любовь, но при этом чувствует потребность в наградах.

— Постараюсь воспользоваться шансом завоевать медаль и доказать, что белолицая женщина из Беларуси может показывать результат мирового уровня. Что цвет кожи вообще-то не имеет значения в нашем виде спорта, — сказала марафонка.

— Хочется, чтобы наши легкоатлеты не стали заложниками подобных рассуждений, цифр и планов, — подвел черту под заявлениями легкоатлетов Вадим Девятовский. — Если мы говорим о молодежи, то переход из юниорского во взрослый спорт зачастую складывается для легкоатлетов сложно. Метательница молота Анна Малыщик, занявшая в Рио-2016 седьмое место, в данном случае исключение из правил. Если она выиграет медаль чемпионата мира в этом году, мы этому не удивимся. Однако не стоит забывать, что вследствие форсажа подготовки существует риск навсегда потерять человека для спорта. Мы не должны допускать подобных ошибок, а в согласии с наукой и медициной готовим их к большим победам. Работаем в этом направлении и с нетерпением ждем появления спортсменов калибра Юлии Нестеренко, которая победой в финальном забеге на 100 м на Играх в Афинах прославила Беларусь на долгие годы.



Вадим Девятовский

Когда лучшего легкоалтела Беларуси Ивана Тихона попросили оценить собственные шансы на успех в другом конкурсе — « Триумф. Героям спорта », открытом и публичном, — он быстро нашелся и предложил подходящую кандидатуру.

— Олимпийские чемпионы в моем понимании стоят особняком, поэтому, как я считаю, Владислав Гончаров достоин звания победителя больше всех, — сказал Иван. — Если же выиграет кто-то другой, я поставлю под сомнение выбор проголосовавших. Все-таки в этом конкурсе главным критерием является спортивный результат, а не человеческие качества. А что в таком случае может быть весомее олимпийского золота?

Отметим, что в финальную восьмерку в номинации «Лучший спортсмен» наряду с Тихоном вошли штангист Вадим Стрельцов, борец греко-римского стиля Джавид Гамзатов, велосипедист Василий Кириенко, борец вольного стиля Ибрагим Саидов, каноист Артем Козырь, игрок в настольный теннис Владимир Самсонов и батутист Владислав Гончаров.