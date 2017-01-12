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Тихон и Мазуренок названы лучшими, а Талай пропустила легкоатлетический "Оскар" Беларуси
Члены исполкома федерации легкой атлетики признали молотобойца Ивана Тихона и марафонку Ольгу Мазуренок лучшими легкоатлетами 2016 года. Таковы главные итоги ежегодной торжественной церемонии «Атлетика», которая проводилась в третий раз. SPORT.TUT.BY рассказывает о ней и передает новости о планах лидеров легкоатлетической команды Беларуси на новый сезон.
Чествование легкоатлетов, проявивших себя лучше всего в прошедшем олимпийском сезоне, состоялось в столичном ресторане 12 января. Победители в своих возрастных группах были отмечены памятными подарками. Разумеется, наибольший интерес вызывали решения членов исполкома федерации по спортсменам, находящимся в расцвете сил — чемпионам и признанным мастерам.
У мужчин безоговорочным лидером являлся молотобоец Иван Тихон. Он был единственным в своей категории, кто мог предъявить награды и чемпионата Европы, и Олимпийских игр по итогам 2016 года. После этих стартов Иван возвращался домой с серебряными наградами. Ему и досталась статуэтка. Принимая поздравления, Тихон поклонился перед присутствовавшими.
— Жалко, что нет конкурентов, — отметил 40-летний спортсмен в разговоре с журналистами. — При этом есть достойные ребята. Поверьте, пройдет время, и вы обязательно услышите их имена и фамилии. Я могу не соглашаться с их мировоззренческими позициями, но отрицать их талант — ни в коем случае. Что же касается меня, то, безусловно, приятно дарить людям радость и хотя бы на долю секунды делать их счастливее. Счастлив ли я? Я вам так скажу: вряд ли несчастный человек смог бы осчастливить кого-то.
— Даже если кто-то из мужчин помимо Ивана и завоевал бы олимпийскую медаль, вряд ли бы ему удалось всерьез побороться с Тихоном за нашу статуэтку в этом году, — предположил глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. — Ваня прошел длинный путь, в котором были и травмы, и прессинг…
Барьеристка Алина Талай, бегунья Марина Арзамасова, копьеметательница Татьяна Холодович, толкательница ядра Алена Дубицкая и марафонка Ольга Мазуренок — по именам соперничество среди женщин за статуэтку «Атлетика» нешуточное, однако на деле с самого начала ближе всего к ней были Холодович и Мазуренок. Обе установили национальные рекорды в 2016 году и финишировали пятыми на Играх в Рио-де-Жанейро. Холодович еще стала чемпионкой Европы. Тем не менее приз достался Мазуренок.
— Я была на сто процентов уверена, что выиграет Татьяна, — сказала Ольга. — На мой взгляд, она достигла невероятных результатов в прошлом году и заслуживает похвал не меньше, чем я. Что ж, спасибо всем тем, кто так высоко оценил меня!
Большинство спортсменов на церемонии появились в вечерних платьях. Если у кого-то из них не нашлось наряда в гардеробе, на выручку приходила федерация легкой атлетики. По словам победительница юниорского чемпионата мира 2016 года в беге с барьерами на 100 м Эльвиры Герман, платья были взяты федерацией на прокат. Вадим Девятовский добавил, что таковых оказалось около одиннадцати.
— Салону, который предоставил нам платья, дали возможность выставить ролл-ап на нашем мероприятии, — объяснил выгоду партнера Вадим Анатольевич. — Кроме того, в фотоотчетах о нем в соцсетях будем благодарить магазин. Думаю, наши девушки здорово справляются с ролью моделей и заслужили такое внимание к себе. Для каждого из наших спортсменов легкая атлетика — любимая работа. Но в то же время это такая рутина! Та же Ольга Мазуренок бегала даже 31 декабря. Оттого хочется сделать праздник для ребят, чтобы хотя один раз в году они отвлеклись от забот о результате. Думаю, «Атлетика» — это хорошее средство мотивации для наших спортсменов, которое нас объединяет и отчасти решает проблемы психологического характера.
Как и год назад, в возрастной категории «Юниоры» первенствовала барьеристка Эльвира Герман. Сейчас она готовится ко взрослому чемпионату Европы в помещениях. Он пройдет в марте в Белграде. Герман, лучшим результатом которой в прошлом году стало время 12,85 сек, видит целью попасть в финал этого турнира.
— Далее буду готовиться к молодежному чемпионату Европы, где основной конкуренткой станет девочка из Нидерландов, — рассказала Эльвира. — С ней я еще не соперничала. Думаю, будет любопытно понаблюдать за нашей борьбой. Мне самой, например, очень интересно. Рада появлению в моей жизни новых соперниц. Чем более конкурентная среда, в которой я нахожусь, тем лучше. И, конечно, я искренне надеюсь, что в 2017 году удастся подтвердить свои прошлогодние секунды, а их должно хватить для отбора на взрослый чемпионат мира. На нем также намерена побороться за финал.
Другая барьеристка Алина Талай не появилась на мероприятии федерации, хотя после заграничного сбора находилась в Минске. В ответ на приглашение от Девятовского посетить церемонию Талай прислала смс-сообщение с вежливым отказом.
— Меня очень волнует ее состояние, — признался Вадим Анатольевич. — При этом я с пониманием отнесся к решению Алины посвятить время во время короткой побывки в Минске себе. В субботу она вновь улетает на зарубежный сбор. Не стоит ее сейчас трогать. Человек настроился на серьезную работу после Рио-2016, и дай Бог, чтобы у нее все получилось.
Напомним, что
По словам бегуньи Марины Арзамасовой, до нее дошли слухи, что она уходит в декретный отпуск.
— Только это неправда, — отвергла их легкоатлетка. — В спортивном плане я злая, голодная.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Арзамасова стала седьмой на дистанции 800 м, хотя ее видели в числе фаворитов этой дисциплины.
— Все зависящее от меня сделала, поэтому с благодарностью приняла итог. Я честна перед собой. Кроме того, жизнь после 2016 года не заканчивается, и впереди у меня еще как минимум два чемпионата мира, два чемпионата Европы и Олимпиада в Токио, на которых можно помимо завоевания медалей обновить национальные рекорды. Этому я намерена посвятить ближайшие несколько лет.
Реваншистское настроение движет и копьеметательницей Татьяной Холодович, которая в этот раз получила от учредителей «Атлетики» специальную награду в номинации «Прорыв года».
— Первое время после Игр чувство недовольства занятым местом было сильным, — рассказала Татьяна. — Оказаться в 20 см от медали, разумеется, обидно. А потом я подумала, что такой исход придаст мне сил для работы над собой. Возможно, для одного года золото чемпионата Европы и Олимпиады было бы слишком много, хотя я бы не отказалась… Нужно двигаться вперед, а там — Токио-2020.
В плане Холодович на 2017 год читается прагматика.
— Я хочу как можно скорее выполнить норматив для отбора на чемпионат мира, — пояснила она. — Рассчитываю закрыть этот вопрос на зимнем Кубке и первенстве Беларуси по длинным метаниям, чтобы дальше готовиться к летней части сезона. Мне трудно находиться на пике формы долгое время. К нему буду подходить летом, когда состоится чемпионат мира. Подводящими к нему стартами станут этапы Бриллиантовой лиги и другие коммерческие соревнования, на которых буду «валить», буду бороться до последнего. Выжму из себя все!
График Марины Арзамасовой в новом сезоне тоже будет плотным — не в пример олимпийскому сезону, когда в угоду подготовке к Играм она пропустила даже чемпионат Европы.
— С соревнованиями для его зимней части уже определилась, — сказала Арзамасова. — Это пять стартов за двадцать дней. Будет ли это еще и чемпионат Европы в закрытых помещениях, решим позже. Посмотрим, какой будут спортивная форма, результаты, настроение, в конце концов. Все-таки выступление за страну — ответственное дело. В таких случаях обычно напутствуют словами: «Мы будем рады любому вашему первому месту». В общем, оценим риски и решим. Ведь далее пойдет подготовка к летней части сезона, главный старт в которой — чемпионат мира в Лондоне.
Будучи в январе в Минске, Ольга Мазуренок взялась рассуждать о погоде в столице Великобритании в августе, когда состоится первенство планеты по легкой атлетике.
— Знаю, что женщины выйдут на старт после мужчин, то есть уже днем, — сообщила Ольга. — Будет ли жарко? Не знаю, это же туманный Альбион! Погода в этой стране непредсказуема. Например, на Играх в Лондоне в 2012 году женщины бежали при +17ºС, а мужчины в то же время, но в другой день при +30ºС. Что же касается трассы, то ее маршрут лишь местами будет совпадать с тем, что мы имеем на Лондонском марафоне.
Напомним, что помимо пятого места на Олимпиаде в прошлом году Мазуренок стала четвертой как раз на Лондонском марафоне. Каждый раз оказываясь в шаге-двух от пьедестала, Ольга, конечно, завоевала народную любовь, но при этом чувствует потребность в наградах.
— Постараюсь воспользоваться шансом завоевать медаль и доказать, что белолицая женщина из Беларуси может показывать результат мирового уровня. Что цвет кожи вообще-то не имеет значения в нашем виде спорта, — сказала марафонка.
— Хочется, чтобы наши легкоатлеты не стали заложниками подобных рассуждений, цифр и планов, — подвел черту под заявлениями легкоатлетов Вадим Девятовский. — Если мы говорим о молодежи, то переход из юниорского во взрослый спорт зачастую складывается для легкоатлетов сложно. Метательница молота Анна Малыщик, занявшая в Рио-2016 седьмое место, в данном случае исключение из правил. Если она выиграет медаль чемпионата мира в этом году, мы этому не удивимся. Однако не стоит забывать, что вследствие форсажа подготовки существует риск навсегда потерять человека для спорта. Мы не должны допускать подобных ошибок, а в согласии с наукой и медициной готовим их к большим победам. Работаем в этом направлении и с нетерпением ждем появления спортсменов калибра Юлии Нестеренко, которая победой в финальном забеге на 100 м на Играх в Афинах прославила Беларусь на долгие годы.
Когда лучшего легкоалтела Беларуси Ивана Тихона попросили оценить собственные шансы на успех в другом конкурсе — «
— Олимпийские чемпионы в моем понимании стоят особняком, поэтому, как я считаю, Владислав Гончаров достоин звания победителя больше всех, — сказал Иван. — Если же выиграет кто-то другой, я поставлю под сомнение выбор проголосовавших. Все-таки в этом конкурсе главным критерием является спортивный результат, а не человеческие качества. А что в таком случае может быть весомее олимпийского золота?
Отметим, что в финальную восьмерку в номинации «Лучший спортсмен» наряду с Тихоном вошли штангист Вадим Стрельцов, борец греко-римского стиля Джавид Гамзатов, велосипедист Василий Кириенко, борец вольного стиля Ибрагим Саидов, каноист Артем Козырь, игрок в настольный теннис Владимир Самсонов и батутист Владислав Гончаров.
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SPORT.TUT.BY передает новости о планах лидеров легкоатлетической команды Беларуси на новый сезон.
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