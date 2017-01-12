Российские и чешские хоккеистки устроили массовую драку в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира.



hokej.cz

В конце встречи потасовка возникла у ворот российской команды, игравшей в то время в меньшинстве. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу России.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

