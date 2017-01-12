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Чешские и российские хоккеистки устроили массовую драку на юниорском чемпионате мира
Российские и чешские хоккеистки устроили массовую драку в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира.
В конце встречи потасовка возникла у ворот российской команды, игравшей в то время в меньшинстве. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу России.
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Российские и чешские хоккеистки устроили массовую драку в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира.
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