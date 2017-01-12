Погода смилостивилась и уменьшила градус мороза, а значит, высунуть нос из дома уже не так страшно. AFISHA.TUT.BY по традиции составила гид по бюджетным событиям, чтобы страшно не было еще и за кошелек.





Когда: с пятницы и все выходные. Где: кинотеатры Минска. Сколько: от 3 рублей.

Триумфатор «Золотого глобуса», завоевавший 7 статуэток, «Ла-Ла Ленд» называют главной премьерой если не всей зимы, то января — точно. По всем вводным, эта картина — один из основных претендентов на «Оскар» в этом году. То есть пойти на фильм — значит не просто гарантировать себе и своей половинке отличный вечер, но и оставаться в теме во всех околооскарных разговорах.

Как вы помните, Дэмьен Шазелл подарил фанатам кино «Одержимость» — картину, которая два года назад лидировала во всех топах — от зрительских до критических. Музыкальная тема его не отпускает и в этот раз, поэтому Шазелл снял мюзикл, но между танцами и песнями сумел рассказать историю так, как за океаном не делает почти никто. Стопроцентное зрительское кино, которое находит хрупкий баланс между широкой публикой и высоколобыми синефилами, и удерживает его второй фильм подряд.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 13, 14 января, 23.00. Где: Re: Public. Сколько: девушки до полуночи — 5 рублей, парни — 10 рублей, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки — бесплатно (плюс еще нальют «отвертку»).

При всем многообразии условий отметить старый Новый год в Re: Public не худшая идея. Ну во-первых, отыщете костюм — и вам нальют. Во-вторых, в программе — хиты 80−90-х, а значит, старый добрый «дискач» будет горяч. В-третьих, мандаринки и хлопушки, если вы от них еще не устали, конечно. Словом, берите подругу, надевайте одежду поярче — и вперед.



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 13 января, 23.00. Где: бар «ДК» на Фабрициуса, 4. Сколько: 5 рублей.

Ребята из бара «ДК» предлагают объединить пятницу, 13-е, и старый Новый год под ритмы хип-хопа, электроники и рока. О том, чего ждать, вы должны быть в курсе, если хотя бы раз бывали на любой вечеринке в «ДК». Ежели такого опыта нет, стремительно приобретите его уже в ближайшую пятницу, потом будете рассказывать детям, как проводили свою бурную молодость — хотя бы на одном примере.



фото использовано в качестве иллюстрации.

Когда: 13 января в 23.00. Где: бар «Хулиган». Сколько: бесплатно.

Знакомые по своим предыдущим деяниям, вечеринки Kontrapunktura — это музыкальная оппозиция, основным направлением которой являются стили Deep House и диско. Бывает, что это и не важно, поэтому просто загляните в «Хулиган» за ненавязчивым ритмом и расслабляющей атмосферой — они там неизменные, вне зависимости от того, кто за пультом.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 14 января, 12.00. Где: компьютерная Академия «Шаг», ул. Толстого, 8 Сколько: бесплатно.

Признайтесь, что всегда хотели уйти с работы, снимать влог и получать за это деньги. Организаторы мастер-класса обещают научить примерно следующему: как стать известным, не вставая с дивана. А если подробнее: как создать youtube-канал, как собрать на нем подписчиков, на какие темы снимать, чтобы вас смотрели, как правильно делать видео и прочие вызывающие не меньше доверия вещи. Вход бесплатный, а вот зарегистрироваться до начала мероприятия просят обязательно.

Когда: 14 января, 15.00, 18.00. Где: Музей истории белорусского кино, Свердлова, 4. Сколько: 4 рубля.

Kinoport — новый проект Международного фестиваля короткометражного кино Cinema Perpetuum Mobile при поддержке музея истории кино. Каждый месяц в рамках проекта минчан на примере короткого метра будут знакомить с национальными кинематографиями разных стран. В январе в фокусе — Польша и программа польской анимации O! PLA из двух частей: в 15.00 покажут польское анимированное музыкальное видео, в 18.00 — программу из анимационных работ в разных техниках. Посмотреть это интересно хотя бы потому, что больше в Минске вы подобное вряд ли увидите, а увидеть есть что. В О! PLA собраны фильмы с большим бюджетом и полностью независимые проекты, университетские, свежие и именитых авторов, экспериментальные, абстрактные и привычные сюжетные ролики.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: 14 января, 19.00 Где: минский планетарий на Фрунзе, 2. Сколько: 3 рубля 40 копеек — 3 рубля 90 копеек.

Если вы забыли, напоминаем про самый романтический из бюджетных вариант свидания. Планетарий, фильм про созвездия, темнота. Даже если с этой пассией ничего не выгорит, будете потом показывать, в каком именно месте Лев упирается в Деву, следующей.

Продолжительность сеанса 45 минут, учитывайте это при планировании ваших ухаживаний.



Фото: Анастасия Рогатко.

Когда: 14 января, 19.00. Где: книгарня «ЛогвінаЎ». Сколько: бесплатно.

Книга Саши Романовой «Марцев» стала одним из самых ярких краудфандинг-проектов прошлого года. Пообщаться с автором, а также приобрести книгу себе в коллекцию можно будет в ближайшую субботу.

«Каково это — провести детство в доме по соседству с партийными лидерами Машеровым и Сургановым, стать дворовым хулиганом, начать бизнес в 90-е, заработать немыслимые деньги на полукриминальных схемах и вложиться в независимый издательский дом? Каково это — иметь пять жен, газеты БДГ и „Имя“, влиять на процессы, а потом в нулевые — потерять все?» — задают вопрос авторы проекта. Книга «Осторожно, Марцев!» — попытка ответить на эти вопросы. А автограф-сессия — возможность получить ответы от автора лично.