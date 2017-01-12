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Праздник снега, бал-маскарад, вечеринка для беременных. Куда пойти в Витебске в эти выходные?
В эти выходные отметим Старый Новый год. Чем не повод разнообразить планы, сходив на праздник снега, игровой турнир, концерт или хоккейный матч? Для будущих и молодых мам с детками до года пройдет чайная вечеринка. А юные отважные рыцари и прекрасные дамы могут отправиться на бал-маскарад в клубе UNUM.
Праздники
На празднике, посвященном Всемирному дню снега, пройдут соревнования по дартсу, армрестлингу, мини-футболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, зимняя спортландия.
В этом году на празднике впервые состоятся состязания по хоккею на льду с мячом по упрощенным правилам среди школьников. В программе также работа полевой кухни, катание на лошадях, концерт самодеятельности.
Концерты
Артисты областной филармонии создадут образы влюбленных пар, исполнив песни из репертуара Филиппа Киркорова, Таисии Повалий, Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Розы Рымбаевой и других. Изюминкой станет живое исполнение на скрипке.
На концерте Анастасии Жук можно ощутить себя одновременно на огромном open-air 2000-х, крохотном квартирнике в ленинградской коммуналке 80-х, бардовском слете или реконструкторском фестивале исторической музыки.
Информация по телефону: +375 (33) 645−83−96.
В программе вечера-трибьюта — особенная кавер-программа из хитов «Ляписа Трубецкого» и BRUTTO.
Подробности — по
Встречи
Педиатры, психологи, представители индустрии медпрепаратов в домашней атмосфере с чаем и фуршетом проведут встречу для будущих и молодых мам с детьми до года. В программе: перевоплощение в леди с помощью визажистов и парикмахеров, развлечения, аквагрим на животиках, подарки, фотозона и другое.
Количество мест ограничено. Забронировать билет можно по телефону: +375 (29) 819−10−70.
Развлечения
На празднике обещают конкурсы, игры, зажигательные хиты, фотосессию, подарки и сюрпризы. Кульминацией вечера станет розыгрыш iPhone 7.
Заказ столика по телефону: +375 (33) 305−25−70.
Ярых фанатов футбола приглашают принять участие в турнире по FIFA-17 на PS4, в результате которого разыграют 3 призовых места.
Подробности и регистрация — в
Для поклонников HearthStone парк развлечений X.com проводит второй турнир на участие в зимних отборочных играх «Герой таверны».
Регистрация и правила проведения состязаний — по телефону: +375 (33) 902−70−13, а также в
Детские шоу
Участники попробуют себя в роли злодея-корсара в пиратском городе Насау, посоревнуются с ковбоями и индейцами. В «Школе волшебства» можно экстерном сдать экзамены по зельеварению и уходу за магическими существами. Все желающие смогут станцевать задорные шотландские танцы и помирить господина Время с веселыми обитателями страны сказок Льюиса Кэролла.
Подробная программа — в
Спорт
«Медведи» на домашней арене поборются с «Могилевом» в рамках второй стадии первого этапа открытого чемпионата Беларуси по хоккею 2016−2017 годов в экстралиге.
Кассы: +375 (212) 23-85-36. Подробности — на сайте клуба.
Турнир парильщиков
До 16 января принимают заявки на участие в спортивно-оздоровительном чемпионате «Знаменитые Полоцкие бани — 2017». В нем могут участвовать парильщики старше 18 лет со стажем не менее 3 лет и хорошим здоровьем. Допуск к состязаниям должен заверить врач, наличие страхового полиса обязательно.
Где: крестьянско-фермерское хозяйство «Каноши-агро» (деревня Каноши Полоцкого района)
Когда: 21 января
Новшества нынешнего чемпионата: в программу включили моржевание (погружение в ледяную воду), состав команд расширили до трех человек (мужчина и две женщины), парильщики обязательно должны использовать березовые веники, заготовленные в купальскую ночь.
Кроме горячей парилки и ледяной полыньи, любителей банного экстрима ждет обтирание снегом. Жюри определит самого стойкого парильщика и самого выносливого моржа (тех, кто проведет в парной комнате и проруби наибольшее количество времени).
Для зрителей готовят развлекательную программу «Русский самовар», будет работать торговля, для детей организуют зимние забавы.
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На этих выходных празднуется Старый Новый год. Чем не повод разнообразить планы, сходив на праздник снега, игровой турнир, концерт или хоккейный матч? Для будущих и...
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