В эти выходные отметим Старый Новый год. Чем не повод разнообразить планы, сходив на праздник снега, игровой турнир, концерт или хоккейный матч? Для будущих и молодых мам с детками до года пройдет чайная вечеринка. А юные отважные рыцари и прекрасные дамы могут отправиться на бал-маскарад в клубе UNUM.



Фото: Игорь Матвеев

Праздники

День снега Где: площадь Победы Когда: 14 января, 11.00 Вход: свободный

На празднике, посвященном Всемирному дню снега, пройдут соревнования по дартсу, армрестлингу, мини-футболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, зимняя спортландия.

В этом году на празднике впервые состоятся состязания по хоккею на льду с мячом по упрощенным правилам среди школьников. В программе также работа полевой кухни, катание на лошадях, концерт самодеятельности.

Концерты

Концерт эстрадной музыки «Снежный поцелуй» Где: филармония Когда: 13 января, 18.30 Билеты: 3−7 рублей

Артисты областной филармонии создадут образы влюбленных пар, исполнив песни из репертуара Филиппа Киркорова, Таисии Повалий, Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Розы Рымбаевой и других. Изюминкой станет живое исполнение на скрипке.





Концерт Анастасии Жук Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 13 января, 19.00 Билеты: 5 рублей

На концерте Анастасии Жук можно ощутить себя одновременно на огромном open-air 2000-х, крохотном квартирнике в ленинградской коммуналке 80-х, бардовском слете или реконструкторском фестивале исторической музыки.

Информация по телефону: +375 (33) 645−83−96.





Lyapis tribute Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 14 января, 19.00 Билеты: 5 рублей

В программе вечера-трибьюта — особенная кавер-программа из хитов «Ляписа Трубецкого» и BRUTTO.

Подробности — по ссылке . Инфолиния: +375 (29) 712−11−11.





Встречи

Чайная вечеринка для будущих мам Где: гостиница «Ветразь» (пр. Черняховского, 25/1) Когда: 15 января, 12.00−14.30 Билеты: 15 рублей

Педиатры, психологи, представители индустрии медпрепаратов в домашней атмосфере с чаем и фуршетом проведут встречу для будущих и молодых мам с детьми до года. В программе: перевоплощение в леди с помощью визажистов и парикмахеров, развлечения, аквагрим на животиках, подарки, фотозона и другое.

Количество мест ограничено. Забронировать билет можно по телефону: +375 (29) 819−10−70.





Развлечения

Старый Новый год с «Ареной» Где: кафе «Арена Суши» (ул. Жесткова, 8/1) Когда: 14 января, 18.00 Билеты: 5 рублей

На празднике обещают конкурсы, игры, зажигательные хиты, фотосессию, подарки и сюрпризы. Кульминацией вечера станет розыгрыш iPhone 7.

Заказ столика по телефону: +375 (33) 305−25−70.





FIFA Cup Где: спорт-бар «Лиман» (пр. Черняховского, 32) Когда: 14 января, 10.00 Билеты: 10 рублей, из них 5 рублей — чек-бар

Ярых фанатов футбола приглашают принять участие в турнире по FIFA-17 на PS4, в результате которого разыграют 3 призовых места.

Подробности и регистрация — в группе .





Турнир по HearthStone Где: парк развлечений X.com (пр. Московский, 60а) Когда: 14 января, 13.30 Билеты: вход для зрителей — 2 рубля, для участников — 7 рублей

Для поклонников HearthStone парк развлечений X.com проводит второй турнир на участие в зимних отборочных играх «Герой таверны».

Регистрация и правила проведения состязаний — по телефону: +375 (33) 902−70−13, а также в группе .





Детские шоу

«Путешествие в королевство игр UNUM» Где: концертный зал «Витебск» Когда: 14 января, 14.00 Билеты: 4 рубля

Участники попробуют себя в роли злодея-корсара в пиратском городе Насау, посоревнуются с ковбоями и индейцами. В «Школе волшебства» можно экстерном сдать экзамены по зельеварению и уходу за магическими существами. Все желающие смогут станцевать задорные шотландские танцы и помирить господина Время с веселыми обитателями страны сказок Льюиса Кэролла.

Подробная программа — в группе . Билеты можно приобрести в кассах города и на kvitki.by. Телефоны касс: +375 (212) 62-65-91, 63−93−92, 27−23−39, 35−91−25.





Спорт

Хоккейный матч «Витебск» — «Могилев» Где: Дворец спорта Когда: 15 января, 17.00 Билеты: 3 рубля; для студентов — 2 рубля, школьников и членов БРСМ — рубль

«Медведи» на домашней арене поборются с «Могилевом» в рамках второй стадии первого этапа открытого чемпионата Беларуси по хоккею 2016−2017 годов в экстралиге.

Кассы: +375 (212) 23-85-36. Подробности — на сайте клуба.





Турнир парильщиков

До 16 января принимают заявки на участие в спортивно-оздоровительном чемпионате «Знаменитые Полоцкие бани — 2017». В нем могут участвовать парильщики старше 18 лет со стажем не менее 3 лет и хорошим здоровьем. Допуск к состязаниям должен заверить врач, наличие страхового полиса обязательно.

Где: крестьянско-фермерское хозяйство «Каноши-агро» (деревня Каноши Полоцкого района)

Когда: 21 января

Новшества нынешнего чемпионата: в программу включили моржевание (погружение в ледяную воду), состав команд расширили до трех человек (мужчина и две женщины), парильщики обязательно должны использовать березовые веники, заготовленные в купальскую ночь.

Кроме горячей парилки и ледяной полыньи, любителей банного экстрима ждет обтирание снегом. Жюри определит самого стойкого парильщика и самого выносливого моржа (тех, кто проведет в парной комнате и проруби наибольшее количество времени).

Для зрителей готовят развлекательную программу «Русский самовар», будет работать торговля, для детей организуют зимние забавы.



Фото: TUT.BY