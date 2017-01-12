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8 продуктов, которые сделают ваши волосы лучше

13.01.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Плохое состояние волос может свидетельствовать о нехватке в организме необходимых веществ. Но если вы включите в свой рацион определенные продукты, ваши волосы наверняка станут более здоровыми.


getgoodhead.com

1. Нежирная птица

Когда вы не получаете достаточное количества белка, рост волос замедляется или вовсе прекращается. Так как старые волосы продолжают выпадать, вы можете столкнуться с проблемой потери волос.

Оптимальный вариант для насыщения организма белком — употребление мяса. Выбирайте постные варианты, например курицу, индейку или нежирную говядину.

2. Продукты, богатые железом

Дефицит железа приводит к потере волос. Чтобы избежать этой проблемы или преодолеть её, включайте в рацион зерновые и чечевицу. Также большое количество железа содержится в говядине (особенно в говяжьей печени) и моллюсках.

3. Яйца

Яйца содержат белок и железо. Кроме того, яйца богаты витамином В7. Это вещество способствует росту волос и препятствует их выпадению. Биотин также укрепляет ломкие ногти.

4. Рыба


Омега-3 жирные кислоты необходимы для поддержания здоровья тела в целом и волос в частности. Человеческий организм практически не способен вырабатывать эти полезные жиры, поэтому получать их приходится из специальных добавок или пищи.

Рекордсменом по их содержанию является жирная и полужирная рыба, например лосось, сельдь, сардина и скумбрия. Регулярное её употребление предотвращает потерю волос и возвращает им блеск.

5. Греческий йогурт

Во-первых, греческий йогурт содержит много белка, который является главным строительным материалом для волос. Во-вторых, он богат витамином В5, или пантотеновой кислотой. Это вещество усиливает приток крови к голове, ускоряет рост волос, а также помогает при их истончении и выпадении.

6. Корица

Корица улучшает циркуляцию крови, что способствует насыщению волосяных фолликул кислородом и питательными веществами. Добавляйте эту специю в выпечку, кофе и кашу — это не только полезно, но ещё и вкусно.

7. Шпинат


Шпинат, как и многие другие зелёные листовые овощи, богат полезными веществами: витаминами, А и С, железом, бета-каротином и фолиевой кислотой. Работая в комплексе, они оздоравливают кожу головы, а также увлажняют волосы, предотвращая ломкость.

8. Устрицы

Цинк — ещё один элемент, необходимый для роста и укрепления волос. Найти его можно в устрицах, а также в говядине, крабах, омарах и зерновых.

Конечно, одного лишь правильного питания для сохранения здоровья волос недостаточно. Не забывайте о грамотном уходе, особенно зимой.

 
 
Ссылка на источник 24
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Плохое состояние волос может свидетельствовать о нехватке в организме необходимых веществ.

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