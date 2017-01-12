Плохое состояние волос может свидетельствовать о нехватке в организме необходимых веществ. Но если вы включите в свой рацион определенные продукты, ваши волосы наверняка станут более здоровыми.



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1. Нежирная птица

Когда вы не получаете достаточное количества белка, рост волос замедляется или вовсе прекращается. Так как старые волосы продолжают выпадать, вы можете столкнуться с проблемой потери волос.

Оптимальный вариант для насыщения организма белком — употребление мяса. Выбирайте постные варианты, например курицу, индейку или нежирную говядину.

2. Продукты, богатые железом

Дефицит железа приводит к потере волос. Чтобы избежать этой проблемы или преодолеть её, включайте в рацион зерновые и чечевицу. Также большое количество железа содержится в говядине (особенно в говяжьей печени) и моллюсках.

3. Яйца

Яйца содержат белок и железо. Кроме того, яйца богаты витамином В7. Это вещество способствует росту волос и препятствует их выпадению. Биотин также укрепляет ломкие ногти.

4. Рыба





Омега-3 жирные кислоты необходимы для поддержания здоровья тела в целом и волос в частности. Человеческий организм практически не способен вырабатывать эти полезные жиры, поэтому получать их приходится из специальных добавок или пищи.

Рекордсменом по их содержанию является жирная и полужирная рыба, например лосось, сельдь, сардина и скумбрия. Регулярное её употребление предотвращает потерю волос и возвращает им блеск.

5. Греческий йогурт

Во-первых, греческий йогурт содержит много белка, который является главным строительным материалом для волос. Во-вторых, он богат витамином В5, или пантотеновой кислотой. Это вещество усиливает приток крови к голове, ускоряет рост волос, а также помогает при их истончении и выпадении.

6. Корица

Корица улучшает циркуляцию крови, что способствует насыщению волосяных фолликул кислородом и питательными веществами. Добавляйте эту специю в выпечку, кофе и кашу — это не только полезно, но ещё и вкусно.

7. Шпинат





Шпинат, как и многие другие зелёные листовые овощи, богат полезными веществами: витаминами, А и С, железом, бета-каротином и фолиевой кислотой. Работая в комплексе, они оздоравливают кожу головы, а также увлажняют волосы, предотвращая ломкость.

8. Устрицы

Цинк — ещё один элемент, необходимый для роста и укрепления волос. Найти его можно в устрицах, а также в говядине, крабах, омарах и зерновых.

Конечно, одного лишь правильного питания для сохранения здоровья волос недостаточно. Не забывайте о грамотном уходе, особенно зимой.